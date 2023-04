Come creare e gestire gruppi su Telegram: guida completa per utenti Android, iOS e PC

I servizi di chat istantanea sono ormai una realtà consolidata sia su PC che su smartphone e tablet, tanto da aver praticamente mandato in pensione SMS e MMS. Si tratta di app molto leggere e di facile installazione, disponibili gratuitamente per gli utenti. Gli stessi utenti che, grazie a realtà come WhatsApp, Telegram, WeChat o Facebook Messenger, possono scambiarsi in tempo reale messaggi testuali, vocali, video, foto, documenti, GIF e qualsiasi altro contenuto multimediale gli venga in mente.

Una in particolare, è poi assai apprezzata dal pubblico per la possibilità di dare vita a gruppi molto ampi e versatili, in cui includere un gran numero di utenti – ora finalmente anche senza SIM. Ci riferiamo a Telegram, in cui possiamo creare gruppi virtuali con un massimo di 200mila membri, tra amici, familiari, collaboratori o semplici conoscenti con cui si condividono interessi comuni. In questa guida vedremo proprio come creare un gruppo su Telegram, che sia via desktop o direttamente dai nostri device Android e iOS.

Come funzionano i gruppi su Telegram

Prima ancora di dedicarci alla creazione dei gruppi, è bene capire come funziona questa utile feature su una piattaforma come Telegram. Come già detto, i gruppi rappresentano dei luoghi virtuali in cui potersi scambiare comunicazioni, testi, foto e video fino ad un massimo di 2GB ciascuno, e con un tetto di 200mila membri.

A discrezione, tra le tante funzionalità di Telegram possiamo impostare gruppi pubblici o privati – in questo caso saranno accessibili solo su invito -, per un servizio davvero completo e ricco di feature utili. Tra le più importanti, vi è la possibilità di impostare messaggi sempre visibili in alto nella chat di gruppo, o quella di designare degli amministratori per una gestione facilitata, o ancora di rispondere a singoli messaggi, menzionare un utente specifico o utilizzare hashtag.

I gruppi Telegram possono anche essere silenziati per ricevere le notifiche solo quando si viene menzionati o si riceve una risposta, e addirittura vi è una funzione che impedisce ai membri di pubblicare messaggi, lasciando che siano gli amministratori a parlare e tutti gli altri a limitarsi a leggere.

Creare gruppo Telegram da Android

Per creare un gruppo Telegram utilizzando un dispositivo Android non dobbiamo fare altro che seguire pochi e semplici passaggi. In particolare:

apriamo l’applicazione di Telegram sul nostro smartphone o tablet;

tocchiamo l’icona rotonda di una matita nella lista chat;

facciamo tap sulla voce “Nuovo Gruppo”

aggiungiamo i membri al gruppo cercandoli tramite username o scegliendoli tra i contatti presenti in rubrica.

Creare gruppo Telegram da iOS

Per quanto riguarda i device iOS di casa Apple, seguiamo invece questa procedura:

apriamo Telegram su iPhone o iPad;

creiamo un nuovo messaggio facendo tap sull’icona nell’angolo in alto a destra nei Messaggi;

scegliamo l’opzione “Nuovo Gruppo”;

aggiungiamo membri dalla rubrica o tramite la ricerca con username.

Creare gruppo Telegram da PC

Infine, vi è la possibilità di creare un gruppo su Telegram tramite PC, utilizzando l’applicazione disponibile su desktop. Ecco come:

avviamo la versione desktop di Telegram;

premiamo sull’icona del menu in alto a destra;

clicchiamo la voce “Nuovo Gruppo”;

aggiungiamo i membri al gruppo con le solite due opzioni.

Come impostare gli amministratori in un gruppo Telegram

Le impostazioni predefinite di Telegram prevedono che chiunque all’interno del gruppo possa invitare nuovi membri, cambiare nome e foto del gruppo stesso. Nei gruppi di grandi dimensioni è però presente la funzionalità chiamata modalità limitata: attivandola, solo gli amministratori avranno il permesso di aggiungere nuove persone, rimuoverle e cambiare foto e nome del gruppo.

Per scegliere gli amministratori, premiamo sul nome del canale in alto e accediamo alle impostazioni. Ora premiamo sulla voce “Amministratori” in modo che Telegram ci mostri l’elenco degli utenti che amministrano il canale. Da questa schermata possiamo gestire l’amministrazione del canale, e possiamo aggiungere, sostituire o eliminare un amministratore.

Come aggiungere membri in un gruppo Telegram

Ora che sappiamo come creare un gruppo su Telegram, dobbiamo naturalmente popolarlo aggiungendo nuovi membri con cui interagire. Come già accennato, in questa circostanza possiamo decidere di agire in due diversi modi.

Il primo metodo per aggiungere membri al nostro gruppo Telegram consiste nel ricercare i contatti tramite username o selezionarli dalla lista. In alternativa, possiamo invitare le persone a unirsi a un gruppo inviando un link di invito. Per creare un link di invito dobbiamo:

aprire l’app di Telegram;

accedere alle Info Gruppo;

fare tap su “Aggiungi Membro”;

selezionare la voce “Invita tramite Link”.

Tutti coloro che hanno installato Telegram potranno accettare l’invito e unirsi al gruppo seguendo direttamente il link. Link che naturalmente può anche essere revocato: in questo caso smetterà subito di funzionare e non sarà più possibile accedere al gruppo.