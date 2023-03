5 funzionalità di Telegram che vi state perdendo

Telegram è il servizio di messaggistica rivale di WhatsApp per eccellenza e, spesso, viene preferito dagli utenti alla luce delle sue funzionalità. Tanti riconoscono il suo stato più completo rispetto alla piattaforma di casa Meta, ma non tutti usano le feature offerte, persino quelle più utili. Vediamo pertanto 5 funzionalità di Telegram che non dovete perdervi.

L’autodistruzione dell’account Telegram

Molti utenti del servizio di Pavel Durov sanno che è possibile eliminare automaticamente chat intere o singoli messaggi dopo un periodo di tempo deciso liberamente, ma non tutti sanno che possono persino impostare l’autodistruzione dell’account.

Ebbene sì: se non volete stare su Telegram a lungo potete recarvi su Impostazioni > Privacy e sicurezza, e cercare la voce “Elimina il mio account”. Qui potrete impostare il periodo di tempo che deve trascorrere dall’ultimo login prima dell’eliminazione del profilo e di tutte le chat in esso incluse. Ad esempio, se non entrate su Telegram per un mese, allora l’app può cancellare il vostro account. Tra i tempi disponibili ci sono 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 1 anno.

Elimina i messaggi in qualsiasi momento

Al contrario di WhatsApp, i cui messaggi non possono essere eliminati dalle chat dopo una certa quantità di ore, su Telegram i testi si possono eliminare indipendentemente da quanto tempo fa vengono inviati, anche se sono già stati letti da tutti. Pensate che Telegram consente persino di eliminare i messaggi inviati da altri, pure nelle loro chat.

Per farlo bisogna toccare e tenere premuto il messaggio d’interesse e toccare “Elimina”, scegliendo l’opzione d’interesse. Naturalmente si potrebbe discutere della possibilità di “manipolare” le chat eliminando certi messaggi e decontestualizzandone altri. Alla fine, però, è innegabile che si tratta di un’ottima feature per tutti coloro che tengono in particolar modo alla propria privacy.

Pianifica i messaggi

Volete inviare un messaggio a qualcuno ma non immediatamente? Potete programmare l’invio con pochissimi tap. Non molti sanno, infatti, che toccando e tenendo premuto il pulsante d’invio – ovviamente dopo avere scritto il messaggio nella classica barra delle chat – è possibile scegliere la data e l’ora. In questo modo, non vi dimenticherete mai di compleanni e anniversari: basta pianificare il messaggio, e il gioco è fatto!

Invia messaggi senza il suono delle notifiche

Con lo stesso stratagemma, ovvero toccando e tenendo premuto il pulsante d’invio, è possibile poi inviare un messaggio senza che lo smartphone del destinatario faccia risuonare la notifica. Anche questa feature potrebbe risultare necessaria nei momenti in cui il destinatario stesso si trovi in un contesto dove sarebbe meglio evitare suoni dallo smartphone. Oppure, potrebbe giocare a favore di coloro che vogliono inviare un testo a sorpresa a qualcuno.

Limita il numero di messaggi in un gruppo

Siete stanchi di vedere ondate di notifiche dallo stesso gruppo? Non volete essere bombardati di messaggi? Se siete admin di quel gruppo Telegram, potete risolvere il problema applicando la “modalità lenta” cosicché ciascun membro possa inviare testi esclusivamente dopo un certo periodo di tempo.

Per abilitare la modalità lenta bisogna toccare il nome del gruppo, il pulsante Modifica e, dunque, Autorizzazioni. Nell’opzione Modalità Lenta si deve quindi scegliere il tempo che deve trascorrere prima che i membri del gruppo possano inviare messaggi, tra 10 secondi e 1 ora.