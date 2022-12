Telegram: con l'ultimo MEGA aggiornamento puoi accedere senza SIM

Il nuovo aggiornamento di Telegram porta con sé un mare di novità, oltre ad agevolare di molto le possibilità di utilizzo in favore dei sempre più numerosi sostenitori di questa applicazione di messaggistica istantanea.

Senza ulteriori preamboli, diamo uno sguardo più approfondito alle ultime funzionalità di cui d’ora in avanti sarà possibile beneficiare aggiornando Telegram sul proprio dispositivo mobile.

Telegram: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Per cominciare col botto, su Telegram è finalmente possibile creare un account senza scheda SIM ed effettuare l’accesso utilizzando numeri anonimi gestiti tramite blockchain e disponibili sulla piattaforma Fragment.

Degna di nota anche la possibilità di impostare un timer di autoeliminazione globale per rimuovere automaticamente i messaggi nelle nuove chat. Le conversazioni esistenti non saranno interessate ma potrai decidere di includerle mediante il nuovo menu in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Autoelimina i messaggi. Non mancano ulteriori semplificazioni anche per l’autoeliminazione nei piccoli gruppi privati: il timer ora può essere attivato da tutti i membri che sono autorizzati a modificare il nome e l’immagine del gruppo. Massima privacy.

I topic sono ora disponibili anche per i gruppi con almeno 100 membri. I gruppi con i topic vengono adesso mostrati con una modalità a due colonne, in modo da poter accedere alle altre chat con la stessa rapidità di prima. Per passare all’ultimo topic direttamente dalla lista chat, basta toccare il nuovo pulsante nell’anteprima.

Gli amministratori dei gruppi con più di 200 membri possono fare affidamento sull’azione degli algoritmi di Telegram, attivando la nuova modalità aggressiva per i filtri anti-spam automatici. Si potranno comunque segnalare eventuali falsi positivi direttamente dalla sezione “Azioni recenti”.

Fra le altre novità disponibili ora su Telegram, segnaliamo la possibilità di creare un codice QR temporaneo per connettersi ad altri utenti senza mostrare il proprio numero, la ricerca delle emoji anche su iOS, la pagina “Utilizzo archivio” per avere una panoramica dettagliata sui file scaricati con l’applicazione, terminando con una serie di nuove emoji personalizzate ed interattive.