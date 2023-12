Coppia telecamere di sicurezza, con questa offerta CONVENGONO: meno di 25€!

Il Kit YI Home Camera 1080p, composto da due telecamere di sorveglianza IP, è attualmente in offerta con uno sconto del 13%, al prezzo di 24,99€.

Queste telecamere offrono una risoluzione video in Full HD (1920 x 1080p) con una lente grandangolare dotata di zoom digitale 4x. La visione notturna è garantita dai LED infrarossi non visibili al buio, assicurando un’eccellente visibilità senza essere invasive o eccessivamente indiscrete. Inoltre, la luce LED di stato può essere disattivata tramite l’app, rendendole ideali anche per l’uso durante il sonno. La connessione avviene tramite Wi-Fi a 2.4GHz.

Le telecamere sono dotate di rilevamento di attività con intelligenza artificiale, in grado di rilevare persone in movimento fino a 20 fps e suoni tra 50 e 90+ dB (regolabile). Riceverai notifiche push sul tuo smartphone in seguito al rilevamento di attività, con la possibilità di regolare la frequenza e il livello di sensibilità. È anche disponibile la delimitazione dell’area di attività, se desiderato.

Il design è compatto, elegante e versatile, con una telecamera di piccole dimensioni, un robusto supporto inclinabile e una lente estraibile. Puoi programmare l’accensione e lo spegnimento della telecamera per ogni giorno della settimana. La sicurezza avanzata è garantita con un codice PIN opzionale per accedere al livestream e alle impostazioni della telecamera.

Inoltre, le telecamere offrono audio bidirezionale, consentendoti di parlare e ascoltare grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Supportano sia la modalità Intercom che Vivavoce. Inoltre, sono compatibili con Alexa (Echo Show), consentendoti di vedere la trasmissione in vivo della telecamera direttamente dallo schermo del tuo Echo Show con un semplice comando vocale. Approfitta di questa offerta per garantire la sicurezza della tua casa o del tuo ufficio ad un prezzo imbattibile!

