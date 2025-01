Coop Voce: ultimissime ore per attivare l'offerta in sconto con 200 Giga

Coop Voce, dallo scorso 23 gennaio, è tornata a proporre la sua offerta Evo 200 in versione scontata, disponibile a 7,90 euro al mese anziché 9,90 euro, con attivazione gratuita ed accessibile esclusivamente online.

La promozione sarà valida fino a domani, 29 gennaio, ed è riservata ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore.

Chi invece volesse attivare un nuovo numero con Coop Voce dovrebbe optare per la versione standard a 9,90 euro al mese, che oltretutto prevede un costo di attivazione pari a 10 euro.

Offerta Coop Voce Evo 200: cosa include

L’offerta in sconto Coop Voce Evo 200 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 200 GB di traffico internet su rete mobile, che la rendono una scelta interessante per chi cerca un piano ricco di dati e chiamate senza costi eccessivi. Coop Voce permette inoltre di scegliere tra una SIM fisica e una eSIM, la versione digitale che elimina la necessità di una scheda rimovibile, semplificando l’attivazione del piano.

Per quanto riguarda l’identificazione, dallo scorso mese di luglio è possibile utilizzare SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per completare la procedura in pochi minuti, evitando l’attesa legata alla videoidentificazione. In caso di credito insufficiente per il rinnovo, l’offerta Coop Voce viene sospesa per 30 giorni: durante questo periodo, il traffico dati è bloccato, mentre le chiamate e gli SMS vengono tariffati secondo il piano SuperFacile Coop, con costi di 12 centesimi al minuto (scatto alla risposta incluso) e 12 centesimi per ogni SMS, con una tariffazione anticipata a scatti di 30 secondi.

Questa promozione rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chi desidera passare a Coop Voce, soprattutto grazie alla combinazione di un prezzo ridotto, un’ampia dotazione di dati e la flessibilità offerta dall’eSIM. Tuttavia, è importante agire tempestivamente, considerando la scadenza limitata dell’offerta e le condizioni specifiche per l’attivazione. Per maggiori chiarimenti, vi invitiamo come sempre a visitare il sito ufficiale di Coop Voce.