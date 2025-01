Tim vuole a tutti i costi i clienti Vodafone e non risparmia neppure Ho Mobile

A partire da ieri, 26 gennaio, alcune offerte “operator attack” di Tim hanno accolto un interessante cambiamento.

Le offerte in questione, pensate per attrarre i clienti di altri operatori, erano accessibili quasi esclusivamente per chi proviene da Vodafone: ora, Tim ha deciso di cambiare le carte in tavola.

Interessanti novità per queste offerte Tim

Nello specifico, l’offerta Tim Power Supreme Limited a 7,99 euro mensili, che include minuti illimitati, 200 SMS e ben 100 Giga di traffico dati con tecnologia 5G (velocità fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload), si è finora rivolta agli attuali utenti di Vodafone. Stesso discorso per l’offerta Tim One Go, con le medesime caratteristiche e gli SMS illimitati, proposta a 9,99 euro mensili.

Ora, anche chi decide di passare a Tim da Ho Mobile potrà beneficiare di queste vantaggiose tariffe. Non è una piccola novità, visto che apre le porte ad un maggior numero di potenziali clienti. Entrambe le offerte prevedono la possibilità di addebitare i costi sul credito residuo, ma in qualsiasi momento si può attivare il servizio di ricarica automatica, per non restare mai a secco.

C’è però una piccola nota dolente. Con l’arrivo di questa modifica, un’altra offerta, vale a dire la Tim Wonder (nota anche come Special x Te), che prevede minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga di dati a 9,99 euro al mese, non sarà più attivabile per chi proviene da Ho Mobile. Tuttavia, questa promozione rimarrà disponibile per gli attuali clienti di Tiscali e Noitel. Maggiori informazioni, come sempre, le trovate sul sito ufficiale di Tim.