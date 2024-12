Coop Voce: è già Natale grazie all'offerta in sconto con minuti, sms e 200GB

Coop Voce ha dato il via ad una nuova promozione natalizia, incentrata sull’offerta Coop Voce Evo 200 in versione scontata a 7,90 euro al mese, rivolta ai nuovi utenti che effettuano la portabilità del numero ma anche ai già clienti.

Questa iniziativa, accompagnata da uno spot pubblicitario che immerge lo spettatore nell’atmosfera del Natale, è valida dallo scorso 5 dicembre fino al prossimo 8 gennaio: un’occasione particolarmente ghiotta per chi intende cambiare operatore durante il periodo delle festività.

Offerta Coop Voce Evo 200: cosa prevede e come attivarla

Con l’obiettivo di incentivare ulteriormente l’adesione, la prima mensilità ed il costo di attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti: Coop Voce elimina così ogni spesa iniziale per questa tariffa.

Entrando più nello specifico della configurazione, l’offerta Coop Voce Evo 200 prevede minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e ben 200 Giga di traffico dati in 4G: tutto questo ad un prezzo promozionale di 7,90 euro al mese, anziché i consueti 9,90 euro. È possibile attivarla comodamente online o recandosi nei punti vendita Coop aderenti. Inoltre, per agevolare i nuovi clienti, Coop Voce offre la possibilità di attivare l’offerta utilizzando la Self SIM, acquistabile nei punti vendita e configurabile online in totale autonomia, oppure optando per una eSIM, la soluzione digitale che elimina la necessità di una scheda fisica.

Anche i già clienti possono accedere all’offerta, ma senza il vantaggio del primo mese gratuito e con un costo di attivazione di 9,90 euro. Questa distinzione rende la tariffa particolarmente interessante per chi non è ancora cliente Coop Voce e vuole approfittare di un piano altamente competitivo, sia per quanto riguarda i servizi e sia in termini di convenienza economica.

L’attenzione alla facilità di accesso, unita all’ampia disponibilità nei diversi canali di attivazione, rende l’offerta Coop Voce Evo 200 particolarmente vantaggiosa per i consumatori, in special modo nel contesto delle festività natalizie.