Tim festeggia il Natale in anticipo: torna l'offerta con minuti, sms e giga illimitati

Tim, in occasione del Natale 2024, ha lanciato una nuova campagna destinata ad alcuni suoi clienti selezionati e riguardante l’offerta Tim xTE Silver Star.

Il relativo pacchetto, disponibile senza costi di attivazione, propone numerosi vantaggi tra cui giga illimitati in 5G Ultra, minuti illimitati e 200 sms mensili, il tutto ad un prezzo di 16,99 euro al mese.

Come attivare l’offerta Tim xTE Silver Star

Per promuovere l’iniziativa, Tim sta inviando sms promozionali agli utenti scelti dal reparto commerciale, che avranno la possibilità di attivare l’offerta in tre modi: rispondendo direttamente al messaggio con “SI”, visitando la pagina dedicata sul sito ufficiale oppure recandosi in uno dei punti vendita Tim.

L’offerta si distingue per la qualità del servizio incluso. I clienti possono navigare senza limiti sulla rete 5G Ultra, con velocità che raggiungono i 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload, a condizione di trovarsi in un’area con adeguata copertura e di utilizzare un dispositivo compatibile. Inoltre, Tim garantisce una qualità video HD e UHD per lo streaming su smartphone e tablet. Per quanto riguarda l’utilizzo in roaming all’interno dell’Unione Europea, l’offerta include 22 Giga di traffico dati, un aspetto che può risultare particolarmente utile per chi è spesso in viaggio.

Come sempre accade in questi casi, quando un pacchetto così vantaggioso viene proposto all’attuale clientela è praticamente certo che si vada incontro ad un canone mensile più alto rispetto ad offerte simili destinate ad utenti di altri operatori. Ad ogni modo, l’offerta Tim xTE Silver Star resta un’opzione da considerare per chi desidera una tariffa più completa e preferisce continuare ad affidarsi ai servizi della compagnia.