Conto corrente con Banca Progetto: ZERO SPESE e interessi fino al 4,75%

Il conto corrente di Banca Progetto è la soluzione giusta per azzerare i costi e incrementare il valore del proprio denaro. Scegliendo Conto Key, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero, con carta di debito inclusa, 2 prelievi gratis ogni mese, bonifici gratis e interessi al 2,5% sulla liquidità (fino al 31 marzo 2024).

In più, è possibile attivare un deposito vincolato con interessi fino al 4,75%, con la possibilità di sfruttare la protezione del Fondo Interbancario fino a 100.000 euro. Per aprire il conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Banca Progetto.

Conto a zero spese e interessi al 4,75%: è possibile con Banca Progetto

Conto Key di Banca Progetto è la soluzione giusta per accedere a un conto vantaggioso, senza spese e con interessi elevati. Scegliendo Banca Progetto è possibile sfruttare un conto con:

canone zero

carta di debito con 2 prelievi gratis ogni mese

bonifici gratis

2,5% di interessi sulla liquidità, fino a fine marzo 2024, poi 2% fino al 31 dicembre 2024

In più, si può attivare un deposito vincolato beneficiando di un tasso interesse fino al 4,75%. Il deposito può essere fino a 60 mesi e può essere svincolabile oppure non svincolabile. In base alle caratteristiche dell’investimento, Banca Progetto propone un tasso di interesse compreso tra il 3% e il 4,75%. I depositi sono sempre protetti dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi che protegge il risparmiatore fino a 100.00 euro.

Si tratta di una soluzione particolarmente vantaggiosa e che consente di azzerare i costi del conto corrente e incrementare il valore della propria liquidità. Richiedere Conto Key di Banca Progetto è semplicissimo. La procedura di apertura può essere completata interamente online, tramite il sito ufficiale della banca. L’autenticazione per completare l’apertura del conto può avvenire anche tramite SPID, velocizzando così l’intera procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.