Prova a vincere uno dei 6 premi in palio per chi apre SelfyConto

Banca Mediolanum ha lanciato un’offerta imperdibile per chi decide di aprire un nuovo SelfyConto e accreditare lo stipendio. Fino al 31 maggio, chi aderisce a questa iniziativa può ottenere uno dei 6 premi in palio, tra cui una Xbox, uno smartphone Samsung, Apple AirPods e un buono Amazon da 150 euro.

Perché scegliere SelfyConto di Banca Mediolanum?

SelfyConto offre numerosi vantaggi economici: il canone di tenuta conto è gratuito per il primo anno e, per chi ha meno di 30 anni, resta azzerato fino al compimento di trentesimo anno d’età. Inoltre, la carta di debito è gratuita e realizzata in PVC 100% riciclato, garantendo una scelta sostenibile. I prelievi in area euro sono anch’essi gratuiti e senza limiti di operazioni.

Con SelfyConto, le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti utenze e pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono a costo zero. Un’opzione ideale per chi cerca una gestione finanziaria semplice ed economica.

L’App Mediolanum permette di gestire il conto in maniera intuitiva e veloce. Tra le funzionalità offerte troviamo la possibilità di consultare saldi e movimenti dei conti correnti e delle carte prepagate, effettuare pagamenti tramite mobile payment e gestire comodamente i pagamenti CBILL e PagoPA.

Gli utenti di SelfyConto possono anche accedere a 24 mercati mondiali in tempo reale per operare con azioni, ETF, fondi aperti e titoli di stato direttamente dal proprio smartphone. Sono 6 i premi in palio con il concorso lanciato da Banca Mediolanum e rivolto a tutti i nuovi utenti che aprono SelfyConto e accreditano il proprio stipendio:

Samsung Galaxy A25 5G

Microsoft Xbox Serie S 512Gb

Samsung Smart Monitor M5 – M50C da 27”

Apple AirPods 3° Generazione

Garmin Smartwatch Forerunner 55

Buono Regalo Amazon.it del valore di 150 euro

Puoi aprire SelfyConto online e in pochi minuti, anche con lo SPID. Basta avere un documento d’identità, il codice fiscale, uno smartphone e un indirizzo e-mail valido. Hai tempo fino al 31 maggio per partecipare all’iniziativa e provare a vincere uno dei 6 premi in palio.