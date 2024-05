Vuoi un Conto Corrente GIOVANE? Scegli Credem Link

Sono davvero tantissime le soluzioni per gestire i tuoi risparmi e le tue spese quotidiane. Scegliere quella giusta, che fa veramente al caso tuo, può rivelarsi un’impresa quasi titanica. Ecco perché non devi assolutamente scegliere la prima che ti capita o che ti suggerisce simpatia. Oggi ci sono opzioni molto avanzate che fanno la differenza nella tua vita. Se cerchi un conto corrente giovane, ricco di funzionalità e a canone zero allora devi scegliere Credem Link.

Nessun dubbio sul fatto che questo conto sia stato pensato per chi è giovane sia anagraficamente che di spirito e aspettative. Super conveniente, ti dà subito accesso a tutte le operazioni online con canone zero. Nessun costo di tenuta conto quindi per te che vuoi fare la differenza con questo servizio completo e, soprattutto, smart. Infatti, una volta aperto hai subito accesso a Internet Banking e App Credem Mobile.

Conto Corrente Credem Link: la scelta giovane, ma saggia

Devi scegliere Credem Link se vuoi avere accesso a un conto corrente giovane, ma supportato da una banca saggia con anni di esperienza nel gestire spese e risparmi dei suoi correntisti. Per venire incontro alle esigenze sempre più smart degli utenti, Credem ha pensato e realizzato questa soluzione davvero incredibile. La cosa interessante è che non ha comunque messo da parte il contatto umano.

Infatti, a tua disposizione hai un team di consulenti sia in filiale che da remoto. Devi solo scegliere tu come affrontare la situazione. Per il resto hai tutte le funzionalità necessarie per operare in totale autonomia. Gestisci le tue finanze direttamente da computer, tramite Internet Banking, o da smartphone, tramite App Credem Mobile. Da qui puoi effettuare bonifici, pagamenti F24 semplificato, pagamenti bollettini tramite QR Code. Tutto questo confermando tramite riconoscimento biometrico.

Puoi anche scegliere tra due carte di debito a tua disposizione. La Carta Credemcard su circuito nazionale PagoBancomat è completamente gratuita. La Carta Credemcard su circuito internazionale MasterCard è gratuita il primo anno, poi solo 1,50€ al mese. Apri il conto corrente online, inserisci i tuoi dati e usa il tuo documento d’identità o Spid per confermare la tua identità in modo veloce.