Conto business adatto a ogni esigenza: prova gratis Qonto per un mese

La scelta di un conto business per professionisti e PMI deve tenere in considerazione vari aspetti, in modo da poter scegliere una soluzione che sia in grado di adattarsi alle proprie necessità. Le opzioni sono tante ma, in questo momento, una è un passo avanti a tutte. Si tratta di Qonto, il conto business flessibile e personalizzabile che permette a professionisti e PMI di scegliere tra diversi piani.

Qonto è disponibile con un mese di prova gratuita e senza vincoli. Per scegliere il piano e attivare la prova gratuita basta collegarsi al sito ufficiale di Qonto tramite il box qui di sotto. Al termine del periodo gratuito sarà possibile scegliere se continuare a usare Qonto oppure se disattivarlo

Qonto: il conto business completo e personalizzazione

Per i suoi clienti, Qonto propone diverse soluzioni. L’offerta si articola in tre diversi piani, con soluzioni specifiche per professionisti, microimprese e PMI (fino a 250 collaboratori). Ogni piano offerte vantaggi crescenti, garantendo al cliente la possibilità di puntare sulla soluzione più adatta alle proprie necessità.

Si parte da 11 euro al mese e si sale fino ad arrivare a un piano su misura, personalizzato in base alle proprie esigenze con il supporto di un consulente di Qonto. Su tutti i piani, inoltre, c’è la possibilità di attivare l’abbonamento annuale, in sostituzione di quello mensile, ottenendo un risparmio fino al 20% sulla spesa. In questo modo, l’offerta parte da 9 euro al mese.

Tutti i conti hanno la carta di debito abbinata ed è possibile creare carte virtuali oltre che accedere a sotto-conti con IBAN dedicati. Come anticipato in precedenza, Qonto è disponibile con un mese di prova gratuita, senza vincoli di alcun tipo. Richiedere l’offerta è semplice. Basta premere sul box qui di sott e scegliere il piano preferito.