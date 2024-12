Contenuti di WhatsApp nelle Storie di Instagram e Facebook? Pare di sì

WhatsApp sta introducendo un bel po’ di novità con i suoi ultimi aggiornamenti, che migliorano di molto l’esperienza d’uso del servizio.

In particolare, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.25.20 sono emerse tracce di una funzionalità grazie a cui gli utenti potranno condividere messaggi, foto e video ricevuti in chat su altre piattaforme social, come Instagram e Facebook, ma seguendo un procedimento più veloce.

Come pubblicare storie sui social da WhatsApp

Lo screenshot condiviso da WABetaInfo ci mostra la soluzione studiata da WhatsApp per ottimizzare la suddetta funzione:

Per agevolare la condivisione dei contenuti di WhatsApp su altre piattaforme di Meta (e non solo), è stata introdotta una nuova barra inferiore che propone diverse opzioni a riguardo. Gli utenti potranno quindi pubblicare storie in pochi e semplici clic, senza dover salvare manualmente foto o video ricevuti nelle loro conversazioni.

Il sistema punta quindi a velocizzare la procedura di condivisione: selezionando un contenuto, sarà possibile trasferirlo istantaneamente su altre app. Ad esempio, un messaggio o una GIF potranno essere trasformati in una storia su Instagram, oppure un video ricevuto in chat potrà essere pubblicato su Facebook con estrema facilità. Questa interfaccia non solo migliorerà la praticità d’uso ma favorirà anche una maggiore connessione tra le app Meta.

Non finisce qui: WhatsApp sta ampliando le sue funzionalità per includere altre piattaforme. In arrivo anche l’integrazione con X (Twitter) e Snapchat, portando il cross-posting ad un livello superiore. Inoltre, l’opzione “Altro” garantirà una compatibilità ancora più ampia, permettendo agli utenti di condividere contenuti con applicazioni non direttamente integrate.

Ovviamente, trattandosi di una funzionalità in fase di sviluppo, mancano informazioni circa le tempistiche necessarie affinché WhatsApp la renda disponibile per tutto il suo pubblico, dopo il naturale periodo di test sul circuito beta, ma l’idea è sicuramente interessante e la strada percorsa è quella giusta.