WhatsApp lancia la nuova interfaccia per le liste delle chat: cosa cambia

WhatsApp sta accogliendo diverse novità negli ultimi giorni, fra cui un’interfaccia ridisegnata per organizzare al meglio gli elenchi delle chat, disponibile con l’ultimo aggiornamento beta per Android (versione 2.24.25.8).

Alcuni utenti, che hanno già provveduto ad installare l’ultima release, possono adesso esplorare un layout più intuitivo ed organizzato rispetto a prima, che migliora ulteriormente l’efficacia di WhatsApp in fase di utilizzo.

Un tocco di modernità in più per le liste di WhatsApp

Prima di descrivere i cambiamenti in maniera più dettagliata, è importante dare uno sguardo allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo:

Una delle novità introdotte da WhatsApp è relativa alla presenza più marcata dei filtri principali nella parte superiore, fra cui i “Preferiti”, accompagnati da una scorciatoia che consente di creare rapidamente un elenco personalizzato. Tali elementi, collocati strategicamente in quella zona, facilitano l’accesso immediato alle funzionalità più essenziali.

Un altro miglioramento significativo riguarda il pulsante dedicato alla creazione di nuovi elenchi personalizzati. Questo risulta ora stilisticamente allineato rispetto agli altri tasti presenti su WhatsApp, per una maggiore coerenza visiva. Inoltre, accanto ai filtri preimpostati rimossi in precedenza sono stati aggiunti pulsanti che permettono di ripristinarli in pochi secondi: una funzionalità che aumenta ulteriormente la flessibilità di gestione per l’utente.

Attualmente, la nuova interfaccia è disponibile solo per un ristretto numero di utenti che, come precisato all’inizio, sta già utilizzando l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android ma, nei prossimi giorni, la funzionalità dovrebbe raggiungere una maggiore selezione di pubblico, prima di sbarcare in una seconda fase sul client ufficiale.