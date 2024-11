Instagram: queste due nuove funzioni le avremmo volute fin da subito

Meta ha introdotto nuove funzionalità per migliorare la messaggistica su Instagram, con particolare attenzione alla sicurezza ed alla praticità.

Non si tratta di innovazioni in senso stretto, quanto piuttosto di due possibilità che, fino a questo momento, Instagram non aveva ancora messo al servizio degli utenti.

Su Instagram arrivano nickname e condivisione posizione

Come detto, tra le nuove funzioni di Instagram spicca lo strumento per la condivisione della posizione nei messaggi privati. Gli utenti possono quindi inviare la loro posizione in tempo reale o inoltrare indicazioni per un luogo specifico appuntato sulla mappa. La sicurezza non viene trascurata: le informazioni saranno visibili solo ai partecipanti della chat e non potranno essere inoltrate a terzi.

La condivisione della posizione su Instagram è opzionale: potrà essere attivata in ogni momento, se necessario, e un indicatore visibile nella chat avviserà gli utenti. Meta ha inoltre sottolineato l’importanza di utilizzare questa funzione solo con contatti fidati, ricordando che la posizione live si disattiva automaticamente dopo un’ora.

Oltre alla condivisione della posizione, Instagram darà modo di creare nickname per i contatti nei DM, permettendo di personalizzare i nomi visualizzati nelle conversazioni. I nickname, visibili solo all’interno della chat, offrono agli utenti un modo creativo per rendere più divertenti le loro interazioni. Possono essere modificati o rimossi in qualsiasi momento, garantendo massima flessibilità e totale controllo.

Un’altra novità di Instagram, forse la meno importante delle tre, riguarda gli adesivi per i DM, con 17 nuovi pacchetti ed oltre 300 design disponibili. Gli utenti possono esprimere emozioni in modo più originale, con la possibilità di utilizzare gli adesivi preferiti o quelli condivisi dagli amici. La nuova sezione dedicata semplifica poi la ricerca ed il loro riutilizzo.

Le nuove funzioni di Instagram appena descritte sono già disponibili in alcuni paesi e mirano a rendere la messaggistica non solo più interattiva ma anche più sicura ed intuitiva.