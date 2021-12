Con Shazam hai 5 mesi GRATUITI di Apple Music

Shazam offre, ancora una volta, ben 5 mesi di Apple Music gratuitamente ai nuovi utenti. Ecco la speciale promozione offerta dal colosso di Cupertino.

Apple Music & Shazam, un binomio vincente

Da quando Apple ha acquisito Shazam nel 2018, l'azienda ha sempre utilizzato l'app per promuovere Apple Music, soprattutto durante le festività natalizie. Ora l'azienda è tornata con un'altra offerta speciale che regala cinque mesi di abbonamento gratuiti alla pittaforma a tutti i nuovi utenti, mentre quelli attuali hanno avuto la possibilità di ottenere un piano gratis per ben due mesi.

Apple Music offre già un periodo di prova gratuito di tre mesi per i nuovi utenti, ma ora chi non ha mai provato il servizio musicale in abbonamento della mela può provarlo per cinque mesi senza dover pagare nulla.

Per ottenere l'offerta speciale, bisogna accedere a questo link dal vostro telefono. Se non funziona, potete provare a riscattare l'offerta tramite il banner Apple Music all'interno dell'app Shazam per iOS, disponibile su App Store. Quindi accedete con il vostro ID Apple e confermate il piano in abbonamento con cinque mesi gratuiti.

Se siete già abbonati ad Apple Music, c'è anche la possibilità di ottenere due mesi gratis. Dovrete solo seguire gli stessi passaggi sopra per riscattare l'offerta.

La promo è valida fino al 31 gennaio 2022. Sebbene la società non dica esplicitamente dove l'offerta è valida, sembra che funzioni praticamente in tutti i paesi in cui sono disponibili Apple Music e Shazam.