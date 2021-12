Apple sta rilasciando Apple Music come app nativa in MacOS

Apple sta realizzando Apple Music come app nativa completa con MacOS 12.2 beta. L'OEM di Cupertino ha rilasciato giovedì la prima beta del nuovo sistema operativo per computer con MacOS. ebbene la società non abbia fornito note di rilascio per l'aggiornamento di oggi, sembra che ora, i colleghi di 9to5Mac stiano scoprendo le prime informazioni analizzando il codice sorgente del firmware.

Apple Music è tutta nuova con MacOS Monterey 12.2 Beta

Si è scoperto che la compagnia sta finalmente ricostruendo l'app Apple Music come app nativa in macOS. Ma facciamo un passo indietro: nel 2019, quando è stato introdotto Catalina, il noto iTunes è stato sostituito dall'app Music per riflettere meglio la strategia dell'azienda su iOS e tvOS. Tuttavia, sebbene con un nuovo nome, il software in questione su macOS ha mantenuto il backend di iTunes, che è fondamentalmente un gruppo di contenuti web caricati in un'app.

Anche se questo funziona per la maggior parte degli utenti, avere contenuti web all'interno delle app rende l'esperienza meno fluida. Fortunatamente l'azienda sta finalmente cambiando questo con macOS Monterey 12.2 beta.

Come notato per la prima volta da Luming Yin su Twitter, Apple Music in macOS 12.2 beta ora utilizza AppKit, che è il framework dell'interfaccia nativa di macOS. 9to5Mac è stato in grado di confermare, in base al codice macOS, che l'app di streaming musicale ora utilizza JET, una tecnologia creata da Apple per trasformare i contenuti web in app native.

Alcune parti della piattaforma erano già native, come la libreria musicale. Ma ora gli utenti Mac noteranno che la ricerca di nuovi brani in Apple Music è molto più veloce poiché le pagine dei risultati vengono visualizzate con un'interfaccia nativa anziché come pagina web. Anche lo scorrimento tra gli elementi è diventato più fluido con la beta e i gesti del trackpad sono ora più reattivi.