Shazam: le novità dell'ultimo aggiornamento per iOS

Il popolare servizio di riconoscimento musicale Shazam, che è diventato parte di Apple nel 2018, ha rilasciato oggi un nuovo aggiornamento per la sua applicazione iPhone e iPad, con una funzione che permetterà di trovare più brani riproducendo l'audio per un periodo più lungo prima di fornire un risultato.

Shazam per iOS: la funzionalità che non ci aspettavamo

Gli utenti di Shazam possono godere di questa funzionalità migliorata aggiornando la loro app alla versione 15.0 che sarà ora disponibile su App Store. Inoltre, sta integrando anche il Centro di controllo e Siri su dispositivi che eseguono iPadOS 14.2 e iOS 14.2 o versioni successive.

Per chi non lo sapesse, l'app ha debuttato nel 2008: per chi non lo sapesse, il software consente agli utenti di identificare i brani di cui potrebbero non conoscere il nome. Le note di rilascio dell'app non menzionano ulteriori nuove funzionalità per l'ultima versione di Shazam, che per chi non lo sapesse è gratuita.

