Con questo smartwatch economico rispondi alle chiamate: costa solo 29,99€

Hai bisogno di uno smartwatch che ti supporti nell’attività fisica e ti permetta anche di rispondere alle chiamate, ma non vuoi spendere troppo? Questo dispositivo in offerta oggi su Amazon è perfetto: applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo infatti a soli 29,99 euro invece di 49,99. Un doppio sconto semplicemente imperdibile.

Smartwatch economico in super offerta: le caratteristiche

Lo smartwatch del marchio Zoskvee è dotato di uno schermo da 2 pollici con una risoluzione di 240×296 pixel che offre una visualizzazione chiara e dettagliata di ogni azione e ogni testo. Grazie alla tecnologia di miglioramento dello schermo, è possibile regolare facilmente la luminosità su cinque livelli diversi per adattarsi a qualsiasi ambiente luminoso o buio.

La caratteristica più interessante per un dispositivo di questa fascia di prezzo è la possibilità di rispondere alle chiamate e ai messaggi direttamente dal polso, senza dover tirare fuori il telefono. Con un semplice movimento del polso, puoi leggere i messaggi e rispondere alle chiamate in arrivo.

Inoltre, hai la possibilità di personalizzare il tuo smartwatch secondo i tuoi gusti e le tue esigenze. Con una vasta gamma di quadranti disponibili e la possibilità di monitorare la tua salute con funzioni come la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca e l’ossigeno nel sangue, puoi adattare il tuo orologio alle tue attività quotidiane e ai tuoi obiettivi di fitness.

Ricordati di spuntare il coupon sconto che trovi in pagina per pagare questo orologio intelligente a soli 29,99 euro invece di 49,99. Un affare da non perdere.