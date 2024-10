Con iOS 18.2 si potranno cancellare App Store e Fotocamera

Gli effetti del Digital Markets Act, il nuovo regolamento europeo sui mercati digitali, iniziano a toccarsi con mano. In seguito al rilascio della prima beta di iOS 18.2, c’è una novità importante per i possessori di un iPhone e/o un iPad che abitano in uno dei Paesi dell’Unione europea: con l’arrivo di iOS 18.2, gli utenti potranno eliminare sia l’App Store che la Fotocamera di Apple.

Fino a qualche tempo fa, o meglio fino a quando il Digital Markets Act era solo un’idea astratta, nessuno avrebbe potuto immaginare qualcosa del genere. E invece è tutto vero: a partire dalla nuova versione di iOS, il cui arrivo dovrebbe coincidere con la fine del 2024 e l’inizio del 2025, gli utenti avranno la facoltà di disinstallare app di sistema quali Safari, Messaggi, Foto e Fotocamera, così come l’App Store.

Con questa mossa, Apple rende i suoi dispositivi sempre più conformi a quelle che sono le richieste dell’Unione europea relative alla concorrenza all’interno delle piattaforme digitali.

Qualora si cancelli per errore un’applicazione di sistema, o semplicemente si cambia idea dopo averla disinstallata, si potrà tornare sui propri passi scaricandola di nuovo da App Store.

E se quest’ultimo è già stato cancellato, si avrà comunque come alternativa la nuova funzionalità Installazione App (disponibile in Impostazioni), grazie alla quale sarà possibile scaricare di nuovo le app di sistema.

Ma cosa succede se si eliminano le app di sistema? Rimuovendo ad esempio App Store, non si avrà più modo di aggiornare le app installate in precedenza. Se invece si elimina l’app Foto, non si avrà più accesso alle immagini cancellate in precedenza e quelle nascoste. Qualora invece si scelga di cancellare Messaggi, andranno perse sia le funzionalità di comunicazione satellitare sia i messaggi salvati (compresi gli allegati), e inoltre non si potranno più inviare né ricevere SMS.

Insomma, iOS 18.2, almeno qui in Europa, porterà un’autentica rivoluzione per tutti i possessori di iPhone. Sarà interessante ora capire le tempistiche relative ad Apple Intelligence, considerando anche le tante funzionalità introdotte a partire da iOS 18.1. Le ultime notizie che giungono dagli Stati Uniti inducono ad essere più che ottimisti al riguardo.