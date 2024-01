Giovedì 18 gennaio andrà in onda la sesta puntata di MasterChef Italia 13, con gli episodi numero 11 e 12 di questa stagione. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento, è il momento ideale per fare un recap di quanto accaduto finora.

Per quanti ancora non l’avessero fatto, è possibile vedere le ultime puntate di MasterChef Italia in streaming su NOW, la piattaforma online che offre l’intera programmazione live e on demand dei canali Sky. Grazie alle nuove offerte di inizio anno, per accedere all’universo Sky in streaming tramite il servizio NOW bastano soli 6,99 euro al mese.

Come vedere le ultime puntate di MasterChef Italia 13 in streaming su NOW

Per rivedere le ultime puntate di MasterChef Italia 13 in streaming occorre attivare il pass Entertainment di NOW, oggi in offerta a partire da 6,99 euro al mese per 12 mesi anziché 8,99 euro. Il tempo di permanenza minima è di 1 anno.

Con il pass Entertainment si ha accesso al catalogo delle migliori serie tv italiane e internazionali, più gli show di Sky per tutta la famiglia. Oltre a MasterChef ad esempio, è possibile guardare la nuova stagione di True Detective, 4 Ristoranti (il cooking show di Alessandro Borghese), 4 Hotel (il programma televisivo di Bruno Barbieri), X-Factor, Pechino Express e tanto altro ancora.

Le altre due offerte riguardano l’unione di pass Cinema e Entertainment a partire da 9,99 euro al mese per 12 mesi. Per ottenere il miglior pacchetto possibile, che aggiunge 2 visioni in contemporanea, la visione dei contenuti on demand senza pubblicità e il supporto al Dolby Digital 5.1, occorre sottoscrivere NOW Premium a 11,99 euro al mese per 12 mesi anziché 14,99 euro.

Riguarda le ultime puntate di MasterChef Italia in streaming con il pass Entertainment di NOW a partire da soli 6,99 euro al mese per 12 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.