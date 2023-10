Come utilizzare il pulsante azione su iPhone 15 Pro

Il nuovo iPhone 15 Pro è uno dei dispositivi più avanzati e potenti sul mercato, ma ha anche una caratteristica che lo distingue dagli altri modelli: il pulsante di azione. Si tratta di un pulsante laterale presente sull’iPhone che sostituisce il vecchio interruttore per il silenzioso e che può essere personalizzato per eseguire diverse azioni. Il pulsante azione permette di sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo iPhone, aprendo le porte alla personalizzazione per qualsiasi esigenza. Un modo veloce e rapido che permette di raggiungere diverse funzioni con un solo tasto. Ecco come utilizzare il pulsante di azione su iPhone 15 Pro e quali sono le sue potenzialità.

Cos’è il pulsante di azione

L’iPhone 15 Pro introduce una novità rivoluzionaria nel design dei dispositivi Apple: il pulsante azione. Infatti, il nuovo iPhone 15 Pro si lascia alle spalle l’interruttore laterale nato per silenziare il telefono, presente sui modelli precedenti, e sfoggia invece un vero e proprio tasto multiuso. Una novità che avvicina l’utente a un utilizzo sempre più smart verso i prodotti Apple.

Il pulsante azione è un pur sempre un pulsante fisico situato sul lato sinistro dell’iPhone 15 Pro, ma a differenza del precedente interruttore, permette di ottenere delle azioni rapide tenendolo soltanto premuto. Infatti, il pulsante può essere configurato per attivare la torcia, la fotocamera, le memo vocali, le modalità focus, le opzioni di accessibilità e molto altro. Ma la vera innovazione è che il pulsante di azione può anche essere collegato a delle scorciatoie personalizzate create con l’app Comandi Rapidi, che permette di automatizzare e semplificare alcune attività che vengono utilizzate sull’iPhone.

Pulsante di azione: esclusiva iPhone 15 e 15 Pro Max

Il pulsante azione è una novità assoluta ma soprattutto è una caratteristica esclusiva dei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Infatti, il nuovo iPhone 15 conserva l’interruttore silenzioso tradizionale, che permette di attivare o disattivare la modalità silenziosa con una semplice levetta. Il pulsante azione rappresenta quindi un valore aggiunto per i dispositivi più avanzati e potenti di Apple, offrendo agli utenti un livello di personalizzazione unico e funzionalità mai viste prima.

Come personalizzare il pulsante di azione

Il pulsante azione con una pressione prolungata può attivare diverse funzioni, come la torcia, la fotocamera, i memo vocali, le modalità focus, le opzioni di accessibilità e molto altro. Come anticipato, è possibile sfruttare al meglio il nuovo pulsante a seconda dell’esigenza, scegliendo un’altra funzione da assegnargli. Per personalizzare il pulsante di azione su iPhone 15 Pro, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app Impostazioni e toccare Pulsante azione;

Scegliere l’azione che si vuole assegnare al pulsante tra quelle disponibili;

Nel caso di scorciatoia personalizzata, toccare Scorciatoie e seguire le istruzioni;

Attivare o disattivare il feedback tattile per il pulsante.

Come usare il pulsante di azione

Per usare il pulsante azione su iPhone 15 Pro, basta premere a lungo il pulsante fino a sentire una vibrazione o vedere un segnale visivo sullo schermo. A questo punto, a seconda dell’azione scelta, il dispositivo eseguirà la funzione corrispondente. Per fare un esempio pratico, se attivata la torcia, il dispositivo accenderà o spegnerà la luce posteriore. Nello specifico le azioni disponibili per il nuovo pulsante sono le seguenti:

Modalità silenziosa: alterna tra la modalità suoneria e la modalità silenziosa;

Torcia: accende o spegne la torcia del dispositivo;

Fotocamera: apre l’app Fotocamera;

Memo vocali: avvia o interrompe una registrazione vocale;

Modalità focus: attiva o disattiva una modalità focus predefinita o personalizzata;

Accessibilità: attiva o disattiva una funzione di accessibilità predefinita o personalizzata;

Scorciatoie: avvia una scorciatoia creata con l’app Comandi Rapidi.

Come personalizzare le scorciatoie con l’app Comandi Rapidi

Ma non solo, il tasto azione può anche essere associato a scorciatoie personalizzate create con l’app Comandi Rapidi, offrendo così infinite possibilità di personalizzazione. I comandi rapidi di iPhone sono delle funzioni che permettono di automatizzare e semplificare alcune attività del dispositivo, personalizzabili con l’app Comandi Rapidi, come aprire un’app, inviare un messaggio, attivare una modalità e molto altro. Per selezionare una scorciatoia è possibile procedere in questo modo:

Aprire l’app Comandi Rapidi;

Toccare il simbolo “+” in alto a destra per creare un nuovo comando rapido;

Premere “Aggiungi Azione”;

Scegliere l’azione;

Assegnare un nome, un’icona e una frase di attivazione per il comando rapido;

Aggiungere le azioni trascinandole dall’elenco delle azioni disponibili o cercandole per nome o categoria;

Ordinare le azioni toccandole e trascinandole per spostarle;

Salvare il comando rapido toccando il pulsante “Fine” in alto a destra.

Questa procedura permette di inserire la raccolta di comandi rapidi così da utilizzarli direttamente con il pulsante.

iPhone 15 PRO le novità

L’iPhone 15 PRO oltre al pulsante azione, presenta un telaio in titanio e il display OLED Super Retina XDR con ProMotion, la porta USB-C e la fotocamera con zoom periscopico. Infine, ma non per importanza, il nuovo iPhone 15 Pro è alimentato dal chip A17 Bionic, il processore più potente mai creato da Apple.