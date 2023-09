iPhone 15 Pro: il modem 5G è incredibile, a quanto pare

Stando a quanto si apprende, sembra che i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max dispongano di un modem 5G super veloce e performante. I dispositivi infatti, godono della presenza di un chipset di Qualcomm per il supporto alle reti di quinta generazione. Secondo i rumors, sono più veloci del 24% rispetto a quelli inseriti nella generazione precedente. Di fatto, sembra che Apple non abbia migliorato solo le prestazioni del SoC A17 Pro, ma abbia applicato miglioramenti a tutti i componenti della gamma. Vi ricordiamo che il modello da 6,1″ in colorazione “titanio bianco” e con 128 GB di memoria è ancora disponibile su Amazon a soli 1239,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 15 Pro: prestazioni al top su tutti i versanti

Il rapporto proviene da SpeedSmart, un portale che compara le velocità delle reti Internet mediante i chipset inseriti nei device. In queste ore ha testato le velocità della connessione 5G dei nuovi melafonini iPhone 15 Pro e Pro Max attraverso tre provider americani (AT&T, T-Mobile e Verizon). Si noti che l’aumento c’è stato su tutta la linea con velocità media in download di 195,83 Mbps e con picchi di 243,06 Mbps. Parliamo di un upgrade del 24% rispetto ai telefoni del 2022.

Ad ogni modo, le performance migliorate sono dovute ad un modem aggiornato, anche quest’anno fornito da Qualcomm. Dovrebbe essere lo Snapdragon X70 ma ancora non ci sono informazioni a sostegno di questa ipotesi. Il chip dell’OEM americano tuttavia, pare avere tre grandi vantaggi rispetto alla generazione passata:

consumo energetico inferiore;

miglior aggregazione con i provider 5G;

migliore connettività quando il telefono è lontano da un ripetitore.

Per concludere; dobbiamo ricordarvi che si vocifera da tempo che Apple sia al lavoro su un modem 5G proprietario; l’accordo con Qualcomm è stato rinnovato fino al 2026 ma nei mesi a venire, con gli smartphone del futuro, potremmo vedere i primi moduli per le reti next-gen sviluppati “in casa Cupertino”. Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.