iPhone 15 Pro (1 TB) titanio nero: DISPONIBILE e già in sconto (-6%)

Clamorosa offerta quella che abbiamo appena riscontrato oggi su Amazon; iPhone 15 Pro è finalmente tornato disponibile su Amazon. La versione in titanio nero con 1 TB di storage interno costa 1869,00€ al posto di 1990,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio, in questo caso, è pari al 6% sul valore di listino, mica poco per un terminale uscito da pochissimi giorni sul mercato. Questo dispositivo è unico al mondo: è la versione più piccola della gamma Pro del 2023 e vanta caratteristiche davvero di pregio.

iPhone 15 Pro: il miglior melafonino da comprare subito

Partiamo la disamina parlando della scocca in titanio, una rivoluzione strutturale non da poco; la colorazione in questione disponibile è quella in titanio nero ma ci sono anche altre tinte meravigliose (bianco, titanio naturale e blu scuro). Il nuovo gadget è leggerissimo (molto più del precedente) ed è maneggevole a livelli assurdi grazie al telaio con gli angoli smussati e rotondeggianti. Il display invece è un pannello OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, cornici sottilissime e luminosità di picco di 3000 nit. Non manca il solito supporto al ProMotion con refresh rate che spazia da 1 a 120 Hz. Il processore poi, è l’ottimo Apple A17 Pro a 3 nanometri costruito da TSMC che fa girare fluidi tutti i software, anche i videogames più impegnativi come Resident Evil.

Il modello in questione ha la back cover in titanio nero, dispone di ben 1 TB di storage interno (non espandibile mediante microSD). Si ricarica sfruttando la porta USB Type-C con velocità Gigabit ma c’è anche la wireless charging e la MagSafe Technology. Ci sono fotocamere assurde con sensore principale da 48 Megapixel che scatta fotografie assurde anche al buio, in ProRAW e in HDR. I video sono in 4K HDR Dolby Vision ma anche in ProRES. Insomma, questo è un cameraphone di alto profilo che vi porterete a casa a 1869,00€ e potrete perfino dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.