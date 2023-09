iPhone 15: da poco sul mercato ma è già "il più venduto"

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di casa Apple uscito da poco sul mercato ma validissimo per ciò che ha da offrire e per le sue caratteristiche interne. Si chiama iPhone 15 ed è il modello base della line-up del 2023. Nello specifico, noi vi consigliamo di comprare l’iterazione nera (la più bella, a nostro avviso), avente 128 GB di memoria interna che ha un prezzo di listino di 979,00€. Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Al contrario, potrete godere anche della spedizione gratuita presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate? Se dovete cambiare il vostro vecchio melafonino, questa è la vostra occasione: non lasciatevela sfuggire.

iPhone 15: il best buy del momento

Questo meraviglioso iPhone 15 viene venduto e spedito da Amazon, come detto, e ciò significa che godrà di tanti vantaggi. In primo luogo c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Inoltre, si potrà avere un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e due anni con il rivenditore con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 è semplicemente un iPhone 14 Pro senza schermo ProMotion ma con tantissime chicche esclusive; c’è il processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, il display arriva a 2000 nit di luminosità massima e c’è una main camera da 48 Megapixel. Un’altra novità esclusiva riguarda l’adozione della tecnologia USB Type-C al posto della Lightning per la ricarica. A soli 979,00€ questo è il miglior melafonino da acquistare oggi su Amazon, ma non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.