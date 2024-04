Come tradurre in tempo reale su iPhone con Google Traduttore

L’iPhone si rivela un potente strumento per compiere diverse attività e, tra le tante, permette di superare le barriere linguistiche e di comprensione, specialmente quando si è di fronte a un testo in una lingua straniera. Con l’ausilio di Google Traduttore, la traduzione di un testo in tempo reale diventa una realtà, eliminando la necessità di trascrizione manuale del testo. Basta accedere all’applicazione e utilizzare la funzione di traduzione in tempo reale con la fotocamera, il tutto in pochi e semplici passaggi. In questo modo, Google Traduttore diventa un prezioso alleato sul proprio iPhone.

Google Traduttore: la traduzione in tempo reale su iPhone

Google Traduttore è un’applicazione versatile e pratica che consente di tradurre testi in diverse lingue. Oltre alla funzione base che consente di inserire il testo manualmente tramite la tastiera, Google Traduttore offre la possibilità di puntare la fotocamera su un testo, che sia un cartellone, un foglio o altro, e ottenere la traduzione in tempo reale.

La versatilità dell’applicazione permette di tradurre praticamente qualsiasi testo, grazie alla sua ricchezza di funzionalità, tra cui la possibilità di scaricare pacchetti di lingue offline. Inoltre, è possibile anche sfruttare la funzionalità di rilevamento automatico della lingua, utile in caso di incertezza sulla lingua del testo da tradurre. Tuttavia, la funzione più interessante è senza dubbio la modalità fotocamera dell’applicazione, che consente di ottenere traduzioni in tempo reale direttamente dalle immagini. Oltre a tradurre documenti e testi in tempo reale dalle immagini, Google Traduttore offre una vasta gamma di opzioni per facilitare la comunicazione con le persone, risultando particolarmente utile durante i viaggi.

Come utilizzare la funzione fotocamera di Google Traduttore

La funzione che consente di utilizzare la fotocamera dell’iPhone su Google Traduttore per la traduzione di un testo è facilmente accessibile dall’applicazione ufficiale. Prima di comprendere come tradurre un testo in tempo reale, è necessario scaricare l’applicazione. Nella pratica, è necessario accedere all’App Store e cercare “Google Traduttore”. Dopo aver scaricato l’applicazione, è possibile accedere con l’account Google e iniziare a utilizzare l’applicazione con tutta comodità.

Google Traduttore è un’applicazione semplice e le sue diverse funzionalità si distinguono dalle icone presenti, che variano dal vocale, alla fotocamera e all’inserimento del testo. Nel caso specifico della fotocamera, Google Translate tradurrà immediatamente il testo nella lingua desiderata, molto utile durante i viaggi per comprendere al meglio determinate indicazioni o avvisi. Inoltre, l’opzione è molto fluida e soprattutto veloce, e consente di tradurre in tempo reale un’immagine live dalla fotocamera dell’iPhone. La parte migliore è la praticità: Google Traduttore permette di procedere con alcuni semplici passaggi. Nell’effettivo, per poter tradurre un testo in tempo reale su Google Traduttore, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere all’iPhone o iPad;

Aprire l’applicazione Google Traduttore;

Selezionare l’icona della fotocamera vicino all’icona del microfono;

Inserire in alto la lingua di input, a sinistra, e output, a destra;

Selezionare il tasto centrale;

Attendere la traduzione di Google Traduttore;

Usare le funzioni presenti, “invia alla home di traduttore, seleziona testo, ascolta”.

Un percorso semplice e diretto che può essere sfruttato per qualsiasi testo. Inoltre, come per il testo scritto sull’app, anche nel caso della traduzione in tempo reale su iPhone, in caso di dubbi sulla lingua originale è possibile lasciare “rileva lingua”, in questo modo Google Traduttore rileva automaticamente la lingua. Ricordando che per un risultato ottimale di traduzione su Google Traduttore è importante spegnere il flash della fotocamera e, nei casi in cui sia possibile, fornire la lingua di origine invece di sfruttare “rileva lingua” che in alcuni casi potrebbe non dare risposte perfette. Infine, evitare caratteri non comuni, che in alcuni casi potrebbe non riconoscere. Per ottenere risultati migliori, è necessario tradurre il testo con caratteri chiari e comuni.

Come tradurre un testo di una foto nella galleria dell’iPhone

Sebbene sia possibile puntare l’iPhone verso un testo in un’altra lingua e ottenere una traduzione in tempo reale, questa non è l’unica opzione disponibile. Infatti, la funzione della fotocamera non è dedicata esclusivamente alla traduzione del testo da foto, ma può essere utilizzata anche per le immagini già presenti nella galleria del telefono. In questo caso, sarà sufficiente accedere all’applicazione, procedere alla sezione della fotocamera e, invece di scattare una foto, selezionare la galleria presente a sinistra del tasto di scatto. Dopo aver caricato la foto, Google Traduttore selezionerà tutto il testo presente e lo tradurrà in pochi secondi. Anche in questo caso, è possibile sfruttare le diverse funzioni, tra cui la lettura audio, la selezione del testo e l’invio alla home del traduttore.

Infatti, l’applicazione Google Traduttore permette di interagire con il testo tradotto. Nello specifico, è possibile ottenere la traduzione del testo in diverse lingue, se necessario, altrimenti basterà selezionare “mostra testo originale” per tornare indietro, il tutto in un’interfaccia semplice e diretta. Infine, oltre alla visione sull’immagine, è possibile anche ascoltare la traduzione, il che potrebbe aiutare a comprendere meglio il testo di ciò che si è cercato e tradotto.