Google Traduttore: 4 funzioni utili in vacanza all'estero

Google Traduttore è il dizionario ufficiale del colosso di Mountain View. Nessuno ha dubbi in merito alla sua utilità. L’interfaccia intuitiva rende le sue funzionalità particolarmente pratiche sia se utilizzate dal browser che direttamente dall’app ufficiale.

Quante volte fino a ora l’hai utilizzata? Forse nemmeno ti ricordi. Magari per leggere alcune informazioni in un’altra lingua, oppure per dimostrare ai tuoi amici che sei poliglotta o per farti capire da qualcuno che non parla la tua stessa lingua.

Qualsiasi sia il motivo per cui hai usato, stai usando o utilizzerai Google Traduttore, devi sapere che integra alcune funzioni molto utili e poco conosciute. Dedica qualche minuto di lettura e scoprirai qualcosa che ti servirà quest’estate quando sarai in vacanza all’estero.

Google Google Traduttore 4 funzioni che forse non conoscevi

Succede spesso di utilizzare un’applicazione o un servizio da tantissimo tempo per poi scoprire che nascondeva altre funzioni particolarmente utili. Tutti, quando capita una cosa simile, esclamiamo: “Se solo l’avessi saputo prima!”. Lo stesso vale per Google Traduttore.

Questa speciale app di Google include 4 funzioni che forse non conoscevi, ma che sono particolarmente utili e vantaggiose. In pratica potrebbero cambiare la tua vita lato traduzione in altre lingue. Eccole tutte qui elencate:

usa la funzione “ Rileva Lingua “. In questo modo qualsiasi frase dovrai tradurre potrai copiarla senza perdere tempo a selezionare di quale lingua si tratta. Google Translator la riconoscerà e te la tradurrà nella tua lingua in un batter d’occhio;

“. In questo modo qualsiasi frase dovrai tradurre potrai copiarla senza perdere tempo a selezionare di quale lingua si tratta. la riconoscerà e te la tradurrà nella tua lingua in un batter d’occhio; premi sull’icona microfono per parlare nella tua lingua e far tradurre a Google Translator quello che hai pronunciato. In questo modo, l’app riprodurrà la traduzione nella lingua del tuo interlocutore il quale potrà fare lo stesso;

per parlare nella tua lingua e far tradurre a quello che hai pronunciato. In questo modo, l’app riprodurrà la traduzione nella lingua del tuo interlocutore il quale potrà fare lo stesso; traduci un’ immagine direttamente dall’app selezionando l’icona con la macchina fotografica in basso a destra. Non solo potrai scattare una foto, ma anche importare un’immagine in archivio. Questa funzione tradurrà il testo contenuto e lo trasformerà in messaggio. Potrai così copiarlo o riprodurlo come audio;

direttamente dall’app selezionando l’icona con la macchina fotografica in basso a destra. Non solo potrai scattare una foto, ma anche importare un’immagine in archivio. Questa funzione tradurrà il testo contenuto e lo trasformerà in messaggio. Potrai così copiarlo o riprodurlo come audio; chatta con Google Traduttore selezionando nella tastiera l’icona del traduttore di Google. La trovi selezionando i tre puntini orizzontali in alto a destra della tastiera Gboard. In questo modo tradurrai in automatico le tue frasi e potrai inviarle direttamente nella lingua selezionata tramite Messaggi, WhatsApp, Email e altro.

Se hai in programma di farti una vacanza all’estero non dovresti trascurare nemmeno la tua sicurezza e quella dei tuoi dispositivi. Se ti collegherai a reti WiFi pubbliche o di dubbia proprietà meglio attrezzarti con una buona VPN.

AtlasVPN, a soli 1,81 euro al mese, rende anonima la tua connessione e ti protegge da qualsiasi attacco potrebbe arrivare dalla rete WiFi a cui il tuo dispositivo è connesso. Tra l’altro integra anche un comodo blocco degli annunci pubblicitari e un sistema che protegge le tue email.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.