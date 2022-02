Come eliminare definitivamente il tuo account Google

Per alcune ragioni hai deciso di eliminare il tuo account Google definitivamente, ma non sai come procedere. È da un po' che ci pensi, ma non lo hai ancora fatto perché ti dispiace dover perdere tutti i tuoi dati. Grazie a questo articolo ti forniremo tutte le istruzioni necessarie per farlo senza perdere le informazioni in esso contenute come le tue password, i tuoi contatti, le foto e altro. In modo facile e veloce riuscirai nell'eliminazione del tuo account Google senza arrecarti dei danni di cui in futuro potresti pentirtene.

Google account: alcune informazioni preliminari

Per prima cosa, devi sapere che eliminare il tuo account di Google è possibile, ma potrebbe risultare definitivo. In altre parole, se un giorno dovessi cambiare idea potresti non riuscire più a recuperarlo. Inoltre, questa operazione comporta la perdita di tutti i dati contenuti nell'account che vuoi cancellare come email, file, calendari e foto.

Non potrai più accedere a Drive, Gmail, Calendar o Play. Ma di ognuna, come per Gmail ci sono diverse alternative molto valide. Infine perderai l'accesso a tutti quei contenuti e abbonamenti acquistati tramite Google Account. Infine, saranno cancellati anche i tuoi contatti presenti in rubrica.

Tuttavia, è possibile evitare di perdere i dati legati all'account di Google che vuoi cancellare. Infatti, esiste un modo per scaricarli. Ecco cosa dovrai fare:

accedi alla pagina Scarica i tuoi dati ;

; tutti sono già selezionati automaticamente, quindi dovrai solo deselezionare quelli che non ti interessa conservare;

ora seleziona Passaggio successivo ;

; seleziona il formato dell'archivio tra quelli proposti;

dell'archivio tra quelli proposti; riceverai una email con un link che rimanda alla posizione creata per scaricare i dati.

Come cancellare l'account definitivamente

Ora potrai cancellare definitivamente l'account di Google senza perdere i dati che hai scaricato. Ovviamente, se hai più account l'eliminazione di uno non comporta anche l'eliminazione degli altri. Dovrai accedere quindi accedere singolarmente e ripetere l'operazione per tutti quelli che vorrai eliminare. Ecco i passaggi da seguire: