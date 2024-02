Come recuperare il proprio account Google

Un account Google è essenziale perché fornisce l’accesso a una vasta gamma di servizi digitali, tra cui Gmail, uno dei servizi di posta elettronica più popolari. Inoltre, per gli utenti di dispositivi mobili Android, un account Google serve per accedere a Google Play, la piattaforma da cui scaricare applicazioni. Pertanto, perdere le credenziali del proprio account Google può rappresentare un problema significativo, limitando così la capacità di comunicare, lavorare o intrattenersi. Fortunatamente, Google ha previsto questa eventualità e ha messo a disposizione diversi processi per recuperare l’account Google semplici e pratici, rendendo il recupero dell’account un’operazione alla portata di tutti. Inoltre, questi processi sono disponibili sia su smartphone che su PC, garantendo così la massima accessibilità.

Come recuperare l’email del proprio account Google

Mettendo da parte l’opzione di creare un nuovo account Google, che rappresenta l’ultima risorsa quando non si riesce più ad accedere al proprio profilo principale, esistono vari passaggi che consentono di recuperare le credenziali perse. Questi passaggi si dividono in due categorie: il recupero dell’indirizzo email e il recupero della password.

Entrambi i processi sono semplici e pratici, e permettono di evitare la perdita dei dati associati all’account Google. Per eseguire questi passaggi, è necessario possedere i dati relativi alla password o i numeri di recupero associati all’account perduto. Nella pratica, per recuperare un account Google, è necessario seguire questi passaggi:

Accedere alla pagina di recupero dell’account Google;

Inserire l’email o il numero di telefono associato all’account;

Fare clic su “Avanti”;

Inserire il nome e cognome utilizzati per registrare l’account;

Fare clic su “Avanti”;

Nella finestra di dialogo “Ottieni un codice di verifica”, fare clic su “Invia”;

Controllare l’email di riferimento (l’email di recupero);

Inserire il codice ricevuto sulla pagina Google;

Fare clic su “Avanti”;

A questo punto, si visualizzerà un elenco di account associati al numero di telefono o all’e-mail di recupero.

Selezionare l’account appropriato;

Inserire la password e fare clic su “Avanti”;

Verificare l’accesso utilizzando la verifica in due passaggi, se abilitata.

Dopo aver completato i passaggi indicati, l’indirizzo e-mail verrà recuperato, rendendo nuovamente accessibile l’account Google. Se è necessario recuperare anche la password, si può seguire la procedura di recupero della password. Per evitare qualsiasi problema, è importante ricordare di mantenere aggiornate le informazioni di recupero per prevenire problemi futuri con l’accesso all’account, compresi numeri ed email di recupero.

Come recuperare la password persa del proprio account Google

Dopo aver recuperato l’account, ci si imbatte nel problema più comune, ovvero dimenticare la password. Per evitare questo si consiglia l’uso di piattaforme che permettono la gestione delle password dei diversi servizi. Tuttavia, Google permette di recuperare in modo semplice e facile la password del proprio account. Nello specifico, basterà andare alla pagina principale di Google e procedere su “Password dimenticata”.

Anche in questo caso, come per il recupero account, prima di cominciare è necessario avere a portata di mano l’email o il numero di telefono inseriti per il recupero. I dati di recupero sono fondamentali per garantire la sicurezza dell’account e per procedere con questi passaggi. Nella pratica, per recuperare la password persa del proprio account Google è necessario seguire questi passaggi:

Aprire la pagina “account Google” dal browser web;

Selezionare “Vai al tuo account Google”;

Inserire l’indirizzo email;

Selezionare “Avanti”;

Procedere con “Password dimenticata”.

A questo punto, è necessario scegliere come accedere di nuovo all’account, tra le opzioni disponibili:

Toccare “Sì” sul proprio telefono o tablet;

Ricevere un codice di verifica all’indirizzo email;

Ricevere un codice di verifica al numero di telefono;

Utilizzare il numero di telefono per la verifica in due passaggi;

Infine, basterà fare clic su “Avanti” e seguire le istruzioni fino alla fine.

Nel caso in cui l’opzione standard di recupero della password non funzioni, esiste un’alternativa: “Prova ad accedere in un altro modo”. Questa opzione offre un percorso alternativo per il recupero dell’account.

Google invia un collegamento di reimpostazione della password dopo 72 ore, ma per accedere a questo collegamento, sarà necessario accedere alle email dell’account su un dispositivo già connesso. Questo è un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza dell’account e prevenire accessi non autorizzati. Una volta ricevuto il collegamento di reimpostazione, procedere su “Verifica” per completare la configurazione. Questo passaggio conferma che il processo di ripristino è stato eseguito correttamente e che l’account è pronto per essere accessibile di nuovo. A questo punto è necessario inserire una nuova password.

Come scegliere una nuova password

Perdere la password è un evento comune. Tuttavia, è importante, quando si imposta una nuova password, farlo con consapevolezza. Tra i consigli principale, evitare l’utilizzo di una password precedentemente usata o identica a quella di un altro servizio, al fine di minimizzare il rischio in caso di violazione della sicurezza. Sono sempre consigliate password complesse, evitando date o elementi facilmente rintracciabili da altri. La password dovrebbe includere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli per aumentare la sua complessità. Dopodiché, è necessario conservarla in modo sicuro per gli accessi futuri.