Come l'Apple Watch ma a 57€: lo SMARTWATCH di Nothing è pazzesco!

Sei alla caccia del tuo compagno da polso, ma non sai quale smartwatch scegliere? Amazon ti pone sul piatto d’argento il magnifico CMF by Nothing Watch Pro, realizzato dall’azienda produttrice dello smartphone trasparente super-potente. E il suo prezzo crolla a soli 57,99€!

Tutte le caratteristiche dello smartwatch

Con ben 110 modalità sportive, potrai allenarti scegliendo con precisione tra una vasta gamma di attività, come corsa, ciclismo, nuoto e yoga, tracciando il tutto grazie al multi-sistema GPS integrato. Questo ti consente di ottenere dati accurati su percorsi, distanze e calorie bruciate, assicurandoti di raggiungere i tuoi traguardi. Inoltre, la resistenza all’acqua con certificazione IP68 garantisce che tu possa continuare i tuoi allenamenti anche in condizioni di pioggia.

Il display del CMF Watch Pro è straordinario, con la tecnologia AMOLED che offre colori brillanti, perfetto anche sotto la luce solare diretta grazie alla sua alta luminosità. La risoluzione di 410 x 502 pixel permette di visualizzare i tuoi dati con precisione e chiarezza, mentre la frequenza di aggiornamento di 58 fps assicura fluidità e reattività impeccabili.

Offrendo fino a 13 giorni di utilizzo standard, questo smartwatch di dimenticare la necessità di ricaricarlo ogni giorno. E con la modalità di risparmio energetico, l’autonomia può arrivare fino a 45 giorni!

Per quanto riguarda le call, è dotato di AI Noise Reduction, che consente di effettuare e ricevere chiamate con una qualità audio eccellente, grazie alla tecnologia di riduzione del rumore, al microfono e l’altoparlante integrati.

Prendi al volo il bellissimo CMF by Nothing Watch Pro al prezzo strabiliante di soli 57,99€, anziché gli originari 69,00€ di listino!