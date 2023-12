Come inviare i messaggi con gli effetti speciali su Instagram

Instagram è noto come l’applicazione per la condivisione di foto, dove gli utenti possono postare i loro scatti con una didascalia. Nel corso degli anni, le sue funzionalità si sono evolute ben oltre il semplice condividere foto, implementando opzioni per condividere video, reel, storie e molto altro. Ma non solo post, c’è un’altra sezione su Instagram molto interessante che per anni è stata trascurata: gli Instagram Direct. Nello specifico, la messaggistica privata di Instagram, che si anima e si colora per rendere la comunicazione ancora più coinvolgente e divertente.

I messaggi su Instagram cosa sono e come utilizzarli

Instagram è un’applicazione comoda e veloce per condividere i propri scatti sia in modo privato, limitando l’accesso al profilo, che pubblico. Oltre a essere, da sempre, un’ottima vetrina per aziende e influencer. Infatti, negli anni passati, quando la funzione della chat non era ancora molto conosciuta, gli influencer utilizzavano spesso il termine “direct” per invitare i loro follower a utilizzare i messaggi privati su Instagram. Un metodo di comunicazione che permetteva una conversazione più intima e personale rispetto ai commenti pubblici. Rendendo così maggiormente conosciuta la chat su Instagram a tutti.

Il tempo è passato, e a oggi, i direct, nonché la chat di Instagram, è sempre più utilizzata e diffusa. Infatti, la chat di Instagram è una combinazione tra le funzionalità più utili per una conversazione online classica e un metodo privato per reagire, taggare e inviare apprezzamenti ad altri utenti. Nello specifico, oltre ai messaggi, è possibile inviare reazioni, emoticon e commentare una storia o un post. In questo modo, è possibile far sapere a chi si segue il proprio pensiero, inviando una reazione direttamente nella chat e non pubblicamente. Nella pratica, per trovare la propria area messaggi su Instagram, è necessario accedere al proprio profilo e seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Selezionare l’icona del messaggio nell’angolo in alto a destra;

Selezionare l’icona nell’angolo a destra per inviare un nuovo messaggio;

Scorrere la lista sotto messaggi per rispondere, se presente.

Nella sezione messaggi, è possibile inviare messaggi di testo, foto, video e audio, oltre a gif e animazioni. Ma non basta comunicare con semplici messaggi di testo, è possibile personalizzare i propri messaggi su Instagram.

Come personalizzare i messaggi su Instagram

La comunicazione via chat, sia su Instagram o su un’altra piattaforma, permette di migliorare la comunicazione rendendola più coinvolgente e divertente. Instagram permette di migliorare l’aspetto di un messaggio e renderlo unico con effetti speciali. Per farlo, è necessario aprire una chat su Instagram e seguire questi passaggi:

Aprire una chat su Instagram;

Inserire un messaggio di testo in “Scrivi un nuovo messaggio”;

Cliccare la lente d’ingrandimento nella parte sinistra, prima di inviare;

Selezionare, sopra “Cerca adesivi”, l’effetto preferito;

Cliccare per inviare.

Il messaggio personalizzato permette di incorniciare il messaggio con una serie di effetti, in alcuni casi l’effetto è anche animato. Ad esempio, se si sceglie il pacchetto, inviandolo, l’utente che lo riceve visualizzerà la parola o la gif coperta che si spacchetterà una volta cliccata. Altrimenti, si visualizzerà un’animazione a seconda dello sfondo. Anche se animati, i messaggi possono essere annullati anche una volta inviati, risposti, copiati o aggiunti un’emozione.

Creare un Gruppo su Instagram

Le funzioni della chat di Instagram non si limitano alla comunicazione individuale. Infatti, la piattaforma offre la possibilità di creare gruppi, permettendo così di comunicare con più persone contemporaneamente su Instagram. Una funzionalità che rende la comunicazione più fluida e diretta, per la condivisione di messaggi, link, post, specialmente quando si tratta di interagire con un gruppo di persone. La chat di gruppo di Instagram, permette di proseguire con una sola chat senza la necessità di creare più chat individuali. Creare una chat di gruppo su Instagram è semplice e pratico.

Basta utilizzare la lente di ingrandimento per la ricerca e selezionare più di un destinatario. A questo punto, dopo aver creato e inviato il primo messaggio, è possibile procedere con la personalizzazione del gruppo, aggiungendo anche un nome. La creazione di un gruppo permette anche di abbandonare la conversazione, attivare i messaggi, aggiungere altre persone e vedere tutti i partecipanti al gruppo. Tutte le operazioni presenti nella chat sono indirizzate a tutti i partecipanti del gruppo, non solo all’utente che lo crea.

Instagram e gli aggiornamenti

Instagram è una piattaforma in continua evoluzione, con aggiornamenti regolari che introducono nuove funzionalità e migliorano quelle esistenti. La visibilità di determinate funzioni è strettamente collegata agli aggiornamenti, che mirano a migliorare l’esperienza dell’utente rendendo la piattaforma più coinvolgente e divertente. Per questo motivo, è importante controllare regolarmente la presenza di eventuali aggiornamenti di Instagram per sfruttare al meglio tutte le funzionalità che la piattaforma offre. Questo può essere fatto accedendo allo store del proprio dispositivo e cercando Instagram.

Se è disponibile un nuovo aggiornamento, sarà necessario selezionare “Aggiorna”. Anche se in alcuni dispositivi gli aggiornamenti avvengono automaticamente, possono verificarsi dei problemi o, in alcuni casi, le impostazioni di aggiornamento potrebbero essere disattivate. Pertanto, è fondamentale ricordare che l’aggiornamento dell’applicazione non solo permette di accedere alle ultime funzionalità, ma garantisce anche una versione più sicura e stabile di Instagram. Purtroppo, in alcuni casi possono verificarsi problemi nella visualizzazione di alcune funzionalità, che non dipendono dall’aggiornamento. In quel caso, si può tentare di disinstallare l’app e scaricarla nuovamente.