Note di Instagram, cosa sono, come funzionano e come si usano

Instagram si sta trasformando in un vero e proprio diario digitale personale, che può essere condiviso con amici e follower grazie ai diversi strumenti che offre, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti di questi mesi. Tra le novità più recenti ci sono le note, un pensiero da aggiungere al proprio profilo per condividere istantaneamente ciò che si desidera, senza la necessità di creare un post o una storia. Ecco cosa sono le note e come condividerle con gli altri utenti.

Cosa sono le note di Instagram

Instagram è un social network molto amato perché permette di condividere foto attraverso un post, ma offre anche la possibilità di condividere contenuti più creativi, come le storie. Si sa che il web e la condivisione di contenuti sono diventati un modo per esprimere i propri pensieri o la propria creatività. Proprio per ampliare le possibilità di condivisione, Instagram ha introdotto le note, brevi messaggi di massimo 60 caratteri, che rappresentano un modo pratico e veloce per comunicare ciò che si sta pensando o per inserire una frase, una data o qualcosa di importante.

Una funzione presente in quasi tutti i social network, che permette di raggiungere in modo pratico i propri follower, che siano solo amici o un pubblico più ampio. In particolare, è possibile condividere le note su Instagram con i follower con cui si ha un reciproco follow o con un elenco di “Amici stretti”. Ma le note sono una funzione utile sia per gli utenti individuali che per le aziende, perché permette di promuovere un prodotto, un codice sconto o un nuovo servizi con i clienti o semplicemente è un modo per connettersi in modo più diretto.

Cosa fare se non si visualizzano le note di Instagram

Attenzione, su Instagram può capitare di perdere qualche novità, questo può essere dovuto a un problema generico dell’applicazione o a un problema di aggiornamento. Infatti, nel caso in cui non si visualizza la nuova funzione “nota” di Instagram, potrebbe essere necessario controllare che l’applicazione sia aggiornata all’ultima versione. Per farlo basterà aprire il proprio store di riferimento e verificare che non ci siano aggiornamenti disponibili, altrimenti procedere su “Aggiorna”. Se il problema persistesse, è possibile provare a disinstallare e reinstallare l’applicazione.

Instagram: come condividere i propri pensieri con le note

Condividere una nota su Instagram è un processo semplice e veloce. Dopo aver verificato che l’applicazione sia aggiornata all’ultima versione, è possibile visualizzare l’icona “Nota…” Sopra l’immagine del proprio profilo aprendo i messaggi diretti. I messaggi diretti o DM sono la sezione che permette di inviare messaggi a qualsiasi utente su Instagram. Per procedere con la condivisione di una nota basterà seguire questi passaggi:

Aprire Instagram ;

; Accedere con il proprio account;

Selezionare i messaggi diretti, l’icona nell’angolo in alto a destra vicino al cuore;

Visualizzare sopra la propria immagine profilo “Nota…”

Premere l’immagine di profilo;

Scrivere nello spazio “Nota…” Il testo;

Scegliere in basso su “Condividi con…” Il livello di visibilità;

Terminare in alto a destra su Condividi;

Il testo o l’emoticon inserita apparirà sopra la foto del tuo profilo e, a seconda della scelta sulla condivisione, sarà visibile o meno. Le note di Instagram, proprio come le storie, scompaiono dopo 24 ore. Chi visualizza la nota può rispondere e i messaggi ricevuti saranno visualizzati nei DM, la sezione dei messaggi.

Come cancellare una nota su Instagram

Le note, come tutti gli altri elementi sui social, possono essere eliminate facilmente. Nel caso specifico delle note su Instagram, è possibile anche scegliere di aggiornare una nota esistente con una nuova.

Analizziamo i due casi specifici, per quanto riguarda l’eliminazione della foto basterà seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere con il proprio profilo;

Selezionare i messaggi diretti, l’icona nell’angolo in alto a destra vicino al cuore;

Premere sull’immagine profilo;

Scegliere “Elimina la nota”.

Nello stesso momento che si clicca la nota scomparirà del tutto e non sarà più visibile.

Come inserire una nuova nota su Instagram

Instagram non permette solo di condividere una nota, ma offre anche la possibilità di aggiungere un’altra nota, anche se ne è già stata inserita una. Per farlo, è sufficiente tornare ai messaggi diretti di Instagram, premere sulla foto del profilo e, in questo caso, invece di selezionare “Elimina nota”, procedere su “Lascia una nuova nota”.

In questo modo, sarà possibile visualizzare nuovamente lo spazio di testo vuoto dove inserire il nuovo testo, scegliere con chi condividere la nota e terminare premendo su “Condividi”. Come per i passaggi precedenti, anche in questo caso, la nota sarà visibile sopra la foto del profilo.

Come rispondere a una nota su Instagram

Oltre a condividere e comunicare con i propri follower attraverso le proprie note, Instagram offre anche la possibilità di commentare e rispondere alle note pubblicate da altri utenti. Per farlo, basta premere sulla foto del profilo con la nota e inviare la risposta desiderata o qualsiasi altro messaggio. Nello specifico, basterà scrivere il testo all’interno dell’apposita barra e poi premere su “Invia”. Come per il profilo personale, anche nel caso in cui si invia una risposta, il messaggio verrà inviato all’interno della chat privata.