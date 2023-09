Instagram: ora è possibile creare un profilo di gruppo

Instagram si aggiorna e aggiunge interessanti novità, tra le tante ha lanciato una nuova funzionalità chiamata profili di gruppo, che permette agli utenti di creare e gestire dei profili di gruppo, ovvero degli account condivisi con altre persone che hanno interessi in comune.

Cosa sono i profili di gruppo

I profili di gruppo sono una novità interessante per Instagram, che offre agli utenti la possibilità di creare delle community dedicate ai propri hobby e passioni. Infatti, permette di creare e gestire dei profili di gruppo con altre persone che hanno interessi in comune. Infatti, come un classico profilo consentono di pubblicare contenuti di ogni tipo o relativi un determinato tema, come le foto, i video, le storie e i reel. Per quanto riguarda la privacy, i profili di gruppo possono essere pubblici o privati, a seconda delle preferenze degli amministratori e dei membri. Nel caso di profilo pubblico i contenuti pubblicati sono visibili a tutti su Instagram e chiunque vedere i post e le storie condivisi dai membri. Nel caso di profilo di gruppo privato, invece, i contenuti sono accessibili solo alle persone invitate o approvate dagli amministratori e solo i membri possono visualizzare i contenuti condivisi sul profilo.

Come creare i profili di gruppo

Il profilo di gruppo è un vero e proprio spazio condiviso dove poter esprimere la propria creatività e interagire con altre persone, pubblicare post e storie come un normale profilo. Nello specifico il profilo di gruppo viene creato dall’amministratore che poi aggiunge gli altri membri.

La differenza tra amministratore e membri è la gestione generale del profilo, l’amministratore può rimuovere o aggiungere altri amministratori e rimuovere o bloccare i membri. Solo i membri possono vedere chi è l’amministratore del gruppo. Inoltre, l’amministratore può modificare tutte le informazioni riguardante il gruppo come le immagini del profilo il nome del gruppo, la descrizione, le impostazioni, inoltre, può eliminare il profilo di gruppo e qualsiasi contenuto condiviso all’interno.

Il profilo di gruppo va creato tramite il proprio account privato. Nel dettaglio per creare un profilo di gruppo su Instagram, bisogna seguire questi passaggi:

Aprire l’app di Instagram;

Accedere al proprio profilo;

Selezionare le tre linee orizzontali in alto a destra;

Scorrere fino in fondo;

Selezionare “Profili di gruppo”;

Premere “Novità” in blu;

Aggiungere tutti gli elementi necessari, foto, nome del gruppo, descrizioni, ecc.;

Scegliere se rendere il profilo pubblico o privato;

Selezionare “Crea” ;

Invitare i membri;

Selezionare dalla lista i membri;

Scrivere un messaggio;

Premere “Invia”.

Come cancellare il profilo di gruppo

Il profilo di gruppo su Instagram può essere cancellato, ma è necessario essere un amministratore del gruppo. Infatti, solo amministratore può eliminare il profilo del gruppo e tutti i contenuti condivisi su di esso. Per cancellare un profilo di gruppo su Instagram è necessario seguire questi passaggi:

Aprire l’applicazione;

Accedere al proprio profilo;

Selezionare le tre linee orizzontali in alto a destra;

Scorrere fino in fondo;

Selezionare “Profili di gruppo”;

Scegliere il gruppo da eliminare;

Aprire il gruppo;

Selezionare “Amministratore”;

Scegliere “Elimina profilo di gruppo” dalla lista;

Terminare con “Elimina”.

Attenzione: questa operazione è irreversibile e non è possibile recuperare il profilo del gruppo e i contenuti condivisi. Inoltre, eliminando il profilo del gruppo, non è possibile usare lo stesso nome utente per creare un altro profilo.

Come gestire un profilo di gruppo

Per gestire i membri di un profilo di gruppo su Instagram, è necessario essere amministratore del gruppo. Per accedere alle funzioni per amministratori, basterà procedere sul profilo del gruppo e proseguire selezione amministratore, invita o pubblica. Nello specifico “invita” permette di cercare e selezionare gli utenti da invitare a far parte del gruppo, l’invito può essere inoltrato a chiunque sia le persone non seguite sia quelle che fanno parte della lista di amici intimi. “Pubblica” permette di aggiungere un post, una storia, un reel, invitare membri o creare un altro gruppo. Infine, “amministratore” permette di impostare le informazioni del gruppo, controllare gli inviti dei membri, gestire le notifiche, silenziare, aggiungere ai preferiti, abbandonare il gruppo ed eliminarlo.

Nel dettaglio le impostazioni permettono di modificare le informazioni e le preferenze del gruppo, come il nome utente, la biografia, il sito web, la privacy, la modalità approva post e la possibilità di eliminare il profilo.

I limiti dei profili di gruppo su Instagram

I profili di gruppo hanno un limite di 5.000 membri e sono disponibili solo sull’app di Instagram per dispositivi mobili. Per unirsi a un profilo di gruppo esistente, bisogna cercare il nome del profilo e toccare “Iscriviti al profilo di gruppo”. In alternativa, si può ricevere un invito da un amministratore del profilo tramite un messaggio privato. Inoltre, ci sono dei limiti in termini di pubblicità e sponsorizzazione, in particolare, i profili di gruppo sono soggetti ai limiti di campagne, gruppi di inserzioni e inserzioni per account pubblicitario che si applicano a tutti gli utenti di Instagram. I limiti dipendono dal tipo di account pubblicitario, per fare pubblicità su Instagram con i profili di gruppo, bisogna usare la piattaforma “Gestione inserzioni”, che offre più opzioni e strumenti per creare e monitorare le campagne pubblicitarie.