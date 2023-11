I social media nascono principalmente come piattaforme che permettono all’utente di esprimersi e divulgare i propri contenuti. Non sempre però questo va di pari passo con la volontà di condividere con un ampio pubblico di seguaci. Al contrario, si cerca nei social media un gruppo ristretto di amici, quasi come se si volesse creare un diario di ricordi pubblico ma personale, o comunque destinato a un numero limitato di persone. Nel corso degli anni, le applicazioni hanno cercato di soddisfare proprio questa esigenza, tra queste anche Facebook. Sul famoso social blu è possibile aggiungere una lista di amici più stretti che possono visualizzare foto, post o storie senza limitazioni. Ecco come creare una lista di amici stretti su Facebook.

Cos’è la lista di amici stretti su Facebook

Facebook offre la possibilità di scegliere con quali persone condividere un contenuto, che sia una foto, un pensiero o un post. Questo consente di limitare la visibilità del contenuto e scegliere con quali utenti interagire.

In particolare, la lista di amici stretti non è altro che un elenco di persone, altri utenti di Facebook, che possono vedere determinati post. Nello specifico, creare l’elenco degli “amici stretti”, permette di scegliere di rendere visibili solo alcuni elementi a certe persone. Inoltre, è possibile creare una lista di “amici stretti” sia da smartphone che da PC.

Come creare una lista di amici stretti da PC

Creare una lista di amici stretti su Facebook può essere utile e pratico, in quanto permette di condividere storie e post con un gruppo selezionato di persone. La procedura da PC è preferibile, poiché consente di aggiungere più persone contemporaneamente, velocizzando il processo. Per creare la lista di amici stretti da PC su Facebook, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Aprire il browser;

Accedere a Facebook con il proprio account;

Selezionare “Amici” nella parte laterale sinistra;

Scegliere “Amici più stretti”;

Cliccare su “Aggiungi amici”;

Scegliere dalla lista gli amici da aggiungere;

Procedere su “Salva”.

In questo modo, le persone selezionate vengono aggiunte alla lista degli “amici più stretti”. Se si decide di inserire un post limitato solo agli “amici più stretti”, tutti gli altri utenti non potranno visualizzare il post.

Come creare una lista di amici stretti da smartphone

La procedura per creare una lista di amici stretti su Facebook non è limitata all’uso del PC, ma è possibile farlo anche da smartphone. Anche in questo caso, il processo è semplice e pratico. Per creare una lista di amici stretti da smartphone, basta accedere a Facebook dall’applicazione e seguire questi passaggi:

Aprire l’app Facebook;

Accedere con il proprio account;

Selezionare “Amici” in basso alla pagina;

Scegliere “Amici stretti” in alto alla pagina;

Procedere su “Aggiungi amici più stretti”;

Selezionare dalla lista gli amici più stretti;

Terminare su “Salva”.

In questo modo, anche dall’applicazione su smartphone, si crea una lista di “amici stretti”. È possibile riconoscere i post condivisi con la lista stretta di amici dall’icona della stella visibile vicino al post personale condiviso. Al contrario, quando si visualizza l’icona a forma di globo, i post sono visibili a tutti. Ovviamente, il simbolo è visibile solo al proprietario dell’account e non agli altri utenti. Inoltre, la lista completa di “amici stretti” è visibile solo a chi la crea e nessun altro può risalire alle altre persone che ne fanno parte.

Come rimuovere un contatto dagli amici stretti di Facebook

Creare una lista di amici stretti è utile per limitare la visibilità dei propri post, ma è altrettanto importante sapere come rimuovere un “amico stretto” in caso di necessità. La lista può essere modificata ogni volta che è necessario, senza alcun tipo di limite. In ogni caso, sia in caso di aggiunta di una persona che di rimozione, l’utente interessato non riceverà alcuna notifica.

Un dettaglio fondamentale per sentirsi liberi di modificare e creare una lista di amici stretti come si preferisce. Sia che si proceda su smartphone che su computer, eliminare un “amico stretto” dalla lista è semplice e pratico, e la procedura è la stessa per entrambi i dispositivi. Per rimuovere un amico stretto dalla lista, è sufficiente seguire questi passaggi:

Accedere a Facebook con il proprio account;

Accedere alla sezione “Amici”;

Selezionare “Amici più stretti”;

Scegliere la persona da eliminare e premere “Elimina” o la “X”;

Scegliere “Cancella la lista di “amici stretti”.

A questo punto, la persona o le persone eliminate non fanno più parte della lista. Basterà infatti procedere su “Elimina” per salvare le modifiche alla lista.

Come condividere un post con gli amici stretti

Dopo aver creato la lista, è possibile pubblicare un post selezionando la lista di amici stretti appena creata. Per farlo, si può procedere come di abitudine quando si pubblica un post, selezionando il “+” e scegliendo il tipo di contenuto tra post, storia, reel o diretta. Successivamente, è necessario selezionare il tipo di visibilità dalle impostazioni di condivisione. Le opzioni disponibili sono diverse, nello specifico:

“Tutti”: per condividere il contenuto su Facebook e fuori da Facebook;

“Amici”: per condividere il contenuto con gli amici su Facebook;

“Amici più stretti”: il contenuto sarà visibile solo alla lista creata;

“Amici specifici”: per mostrare il contenuto solo ad alcuni amici selezionati dalla lista;

“Solo io”: per mantenere il contenuto privato.

In questo caso scegliere “Amici più stretti”, confermare su fine e terminare su post. Così facendo il contenuto sarà visibile solo alla lista di amici stretti.

Privacy su Facebook

I social media come Facebook offrono la possibilità di procedere con una pubblicazione più privata, che sia con una lista di amici stretti o con un limite nelle impostazioni della privacy del social. Tuttavia, questo non significa rimanere completamente nascosti o che i propri contenuti non vengano pubblicati altrove.

Anche nel caso di una condivisione, di un post o una foto, in modo privato è possibile incappare in problematiche di divulgazione senza consenso. Semplicemente, può succedere che qualcuno pubblichi il contenuto tramite uno screenshot o salvando la foto o il video condiviso. Per questo motivo, è fondamentale condividere i propri contenuti con attenzione, anche quando si tratta di una lista privata, e valutare le potenziali conseguenze nel caso in cui un post o una foto diventino pubblici.