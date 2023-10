Facebook, è stato uno dei primi social nel permettere agli utenti di condividere pensieri e momenti personali attraverso post e foto. Proprio per questo, capita spesso che, dopo anni di utilizzo, il profilo Facebook di un utente non rispecchi più l’immagine che si desidera presentare pubblicamente. In questi casi, può essere utile procedere con una “pulizia” del profilo ed eliminare tutti i post senza dover cancellare l’account.

Facebook cos’è la sezione attività

Facebook, un social network ampiamente utilizzato, ha subito una notevole evoluzione nel corso degli anni. Inizialmente concepito come una piattaforma per condividere pensieri e momenti personali, poi diventato uno strumento multifunzionale che va oltre la semplice condivisione. Oltre a permettere agli utenti di rimanere in contatto con amici e familiari, Facebook offre anche la possibilità di seguire pagine di interesse, partecipare a gruppi, vendere o acquistare articoli tramite la sezione Marketplace e molto altro.

Proprio a questo scopo negli ultimi anni, Facebook ha introdotto diverse novità per migliorare l’esperienza dell’utente e offrire un controllo maggiore sulla gestione del proprio profilo. Una di queste è la sezione “Gestisci attività”, ricca di opzioni e funzionalità che permettono all’utente di personalizzare il proprio profilo secondo le proprie esigenze. Per quanto riguarda i post, è possibile modificare la visibilità per uno o tutti i post presenti sul profilo, eliminarli o gestire le vecchie pubblicazioni.

Come eliminare tutti i posti di Facebook da Browser

Per eliminare tutti i post da Facebook, è necessario accedere al registro delle attività. Questa operazione può essere effettuata sia da smartphone che da PC. Iniziamo dal primo caso, la procedura per eliminare tutti i post su Facebook è pratica e veloce.

Nello specifico se si utilizza un computer è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al proprio profilo Facebook;

Cliccare su l’immagine profilo;

Selezionare “Impostazione e privacy”;

Scegliere Registro attività;

Scegliere Registro attività; Procedere su “Post e commenti nei gruppi”;

Scegliere Post dal menu;

Procedere su I tuoi post, le tue registrazioni, le tue foto e i tuoi video;

Selezionare “Tutte”;

Premere Cestino.

Nel caso in cui è necessario selezionare post specifici e non si intende procedere con la selezione multipla, è necessario scorrere più volte verso il basso, soprattutto se si utilizza Facebook da molto tempo. Successivamente selezionare il post uno alla volta e terminare con il cestino.

Come eliminare i Tag su Facebook

Sempre nella sezione post, per continuare con la pulizia del profilo, è possibile scegliere di eliminare i tag sui post. Per farlo, basterà procedere sempre dal “Registro attività”, ma selezionando nel menu laterale, “Attività in cui ti hanno taggato”. Per poi terminare con la selezione “Tutto” e su “Rimuovi tag”. Questo permetterà di rimuovere i tag su foto che non si desidera vedere sul proprio profilo. Un ottimo modo per gestire la privacy anche dopo tanto e rendere visibile solo ciò che si desidera.

Come eliminare tutti i tuoi post di Facebook da smartphone

La procedura per eliminare i post da Facebook può essere eseguita con facilità e rapidità anche da smartphone. Questo permette di “pulire” il profilo e renderlo del tutto neutro senza post o foto che non si desidera più condividere con gli altri.

Nell’effettivo per procedere su smartphone con l’eliminazione di tutti i post è necessario seguire questo percorso:

Aprire Facebook;

Accedere al proprio profilo;

Selezionare Menu in basso a destra;

Premere l’icona dell’ingranaggio delle impostazioni;

Scorrere fino a “La tua attività”;

Scegliere “Registro attività”;

Selezionare “Post Pubblici”;

Premere su “Tutte”;

Procedere su “Cestino”;

Confermare operazione.

In questo modo il profilo non presenterà più nessun tipo di post.

Come modificare la visibilità di un post

Invece, per nascondere alcuni post senza eliminarli tutti, Facebook offre una soluzione meno drastica. Nello specifico, da sempre, Facebook dà la possibilità di limitare la visibilità di ciò che si pubblica. Ora grazie al registro attività è possibile gestire la visibilità di tutti in una una sola sezione. Infatti, è possibile procedere nel registro attività per gestire i post vecchi ma anche quelli futuri. Nella pratica per modificare la visibilità di un post è necessario procedere seguendo questi passaggi:

Aprire Facebook;

Accedere al proprio profilo;

Premere l’icona dell’ingranaggio delle impostazioni;

Scorrere fino Pubblico e Visibilità:

Scegliere Post;

Scegliere Post; Procedere su “Chi può vedere i tuoi post futuri” o su “Limita chi può vedere i vecchi post”.

A questo punto, nel primo caso è possibile scegliere dal menu presente chi potrà vedere i futuri post pubblicati sul profilo, nello specifico “Tutti, Amici, Amici Tranne, Io”

Nel secondo caso si limita la visibilità per i post vecchi, per procedere è necessario premere “Limita i post passati” e confermare. Attenzione: confermando questo passaggio, i post sul diario di Facebook saranno visibili solo agli amici. Tuttavia, le persone che sono state taggate in questi post potranno continuare a vederli. Per un controllo più specifico sulla visibilità dei post, è necessario procedere sul singolo contenuto per una gestione ottimale. In questo modo, è possibile personalizzare le impostazioni di visibilità per ciascun post in base alle esigenze.