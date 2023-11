Come creare velocemente con l'AI il proprio avatar su TikTok

TikTok è un’applicazione pratica e veloce che intrattiene utenti di tutte le età provenienti da tutto il mondo. Sulla piattaforma, è possibile non solo guardare i video degli altri utenti, ma anche caricare i propri, arricchiti con filtri ed effetti speciali. Per dare un tocco personale anche all’immagine del profilo, TikTok offre una funzionalità innovativa che permette di creare un avatar unico e distintivo con l’AI. La funzionalità crea avatar con l’AI è un elemento interessante e nuovo su TikTok, che permette di esprimere la propria individualità.

Come creare il proprio avatar su TikTok

TikTok è indubbiamente un social network che valorizza la personalizzazione e la condivisione, permettendo agli utenti di esprimere al massimo la propria creatività. Dopo aver introdotto funzioni per la creazione di contenuti, ora TikTok offre anche la possibilità di generare il proprio avatar. Una funzionalità recente che aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione, permettendo agli utenti di creare un’immagine del profilo unica e distintiva.

Per creare l’avatar su TikTok, è fondamentale avere l’applicazione TikTok installata sul proprio smartphone. In quanto, è il primo passo essenziale per iniziare a personalizzare il profilo con un avatar unico. Dopodiché, per creare il proprio avatar su TikTok è necessario seguire questi passaggi:

Aprire TikTok;

Accedere con il proprio account;

Scegliere la sezione “profilo” in basso a destra;

Preme il cerchio con la propria foto profilo;

Selezionare “Prova avatar”;

Premere “Crea”;

Attivare il consenso per accedere alle foto, dalle impostazioni del telefono;

Scegliere almeno tre foto;

Cliccare sulle foto;

Premere su “Seleziona”;

Selezionare “Crea”.

A questo punto è necessario scegliere lo stile, da 2 o 5 stili, una volta scelti è possibile procedere con “Continua”. Una volta completato questo processo, basterà attendere qualche minuto prima che le foto vengano generate. Per poi scaricarle e utilizzarle come più si preferisce.

Per generare il proprio avatar è necessario selezionare almeno tre foto, fino a un massimo di dieci, con il volto ben illuminato. Tutti i passaggi, permettono di creare un avatar unico e personalizzato, che però è in grado di riflettere la propria personalità e il proprio stile.

Come utilizzare il proprio Avatar

Creare immagine divertenti e innovative permette di personalizzare il proprio profilo TikTok. Dopo aver generato l’immagine è possibile salvarla e usarla come avatar del profilo, rendendo il l’account più originale e unico. Nella pagina delle proposte avatar, basterò scegliere “usa nel profilo” e poi procedere su “salva”.

Nel momento in cui si decide di inserire l’immagine l’avatar come immagine profilo, tutti gli altri utenti di TikTok potranno vederlo. Un’opportunità per distinguersi dagli altri utenti sulla piattaforma.

Come eliminare l’avatar dall’immagine profilo

Creare un avatar su TikTok è un modo divertente e creativo per personalizzare il profilo. Tuttavia, se si desidera tornare a una foto del profilo più tradizionale, basterà procedere in pochi e semplici passaggi. Attraverso le impostazioni di TikTok, è possibile eliminare l’avatar attuale e caricare una nuova foto del profilo. Questa flessibilità permette di cambiare l’aspetto del profilo in base alle preferenze o all’umore del momento. Per eliminare l’avatar generata dall’AI su TikTok è necessario seguire questi semplici passaggi:

Aprire TikTok;

Accedere al proprio account;

Selezionare “Modifica profilo”;

Scegliere “Cambia foto”;

Selezionare un’opzione tra “Scatta foto” “Carica foto”;

Selezione “Usa foto”;

Terminare su “Salva”.

Dove visualizzare gli avatar generati

TikTok conserva gli avatar generati per una settimana dopodiché vengono eliminati definitivamente. Per poter sfruttare tutte le proposte generati dall’AI di TikTok è possibile visualizzare, anche una volta usciti dalla pagina di generazione, gli avatar generati. Per scorrere tra le proposte è necessario selezionare nuovamente la propria foto profilo e scegliere di nuovo “Prova avatar”.

A questo punto è possibile visualizzare tutte le proposte che l’AI di TikTok ha generato e procedere nuovamente selezionando usa nel profilo. Ma non solo, nel caso si desidera non perdere i propri avatar è possibile scaricarli. Per farlo basterà selezionare le foto, premere scarica in alto a destra e terminare su “Scarica”, in basso.

L’intelligenza artificiale colpisce anche i social

La funzione “Crea avatar” di TikTok offre un modo innovativo e divertente per personalizzare la presenza online. Una funzione oramai diffusa in diversi social ma soprattutto su moltissime piattaforme AI. Nel caso specifico di TikTok permette di creare un avatar animato al giorno che riproduce le proprie espressioni facciali, ma in uno stile unico che può essere ad esempio quello animato.

La funzione di creazione dell’avatar, nel caso di TikTok funziona solo caricando dalle 3 alle 10 con in primo piano un proprio selfie, poi l’intelligenza artificiale di TikTok farà il resto. Le foto devono illuminate e con il volto visibile, altrimenti verranno rifiutate e si dovranno trovare altre foto. Caricare i selfie serve per poter generare una serie di proposte con vari stili, da quelli psichedelici o astratti a quelli più realistici. Il funzionamento è similare a quello di molti altri strumenti di creazione avatar basati sull’AI.