Come attivare e utilizzare Amazon Prime Student?

Già colosso dello shopping digitale, Amazon è ormai un ecosistema consolidato, che esplora diverse realtà a favore degli utenti. Dalla musica all’intrattenimento in streaming con Amazon Prime Video (con piena libertà di condividere le password), passando per Alexa, le produzioni videoludiche e l’impegno nel gaming in Cloud con il progetto Amazon Luna, ancora inedito in Italia.

Amazon fa però soprattutto rima con Amazon Prime, abbonamento che riserva agli iscritti tantissimi vantaggi, come ad esempio la consegna rapida o tanti sconti vantaggiosi in esclusiva. In più, con Amazon Prime Student il colosso di Jeff Bezos ha pensato anche agli studenti universitari, che con la sottoscrizione possono usufruire di tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo.

Vediamo subito come attivare e come utilizzare Prime Student, grazie ad una guida completa dedicata proprio al pacchetto del gigante americano.

Amazon Prime Student: come funziona e quali vantaggi include

Come già detto, Amazon Prime Student è un servizio a pagamento di Amazon pensato per gli studenti universitari iscritti agli istituti universitari riconosciuti nell’offerta. La sottoscrizione permette di usufruire di tutti i vantaggi inclusi in Amazon Prime, vale a dire:

Spedizioni più veloci , con cui ricevere i prodotti acquistati più velocemente e con diverse soluzioni di consegna.

, con cui ricevere i prodotti acquistati più velocemente e con diverse soluzioni di consegna. Amazon Prime Video , ovvero la piattaforma di streaming on demand che permette di guardare film, serie televisive, documentari, cartoni animati e tanto altro in abbonamento.

, ovvero la piattaforma di streaming on demand che permette di guardare film, serie televisive, documentari, cartoni animati e tanto altro in abbonamento. Amazon Prime Music , servizio in streaming dedicato al mondo della musica.

, servizio in streaming dedicato al mondo della musica. Amazon Photos , servizio di archiviazione online che consente di eseguire il backup delle foto e dei video.

, servizio di archiviazione online che consente di eseguire il backup delle foto e dei video. Prime Reading , che fornisce agli abbonati un catalogo a rotazione di eBook selezionati.

, che fornisce agli abbonati un catalogo a rotazione di eBook selezionati. Prime Gaming , con nuovi giochi gratuiti in digitale ogni mese.

, con nuovi giochi gratuiti in digitale ogni mese. Offerte esclusive e accesso anticipato alle Offerte Lampo.

Come si attiva Amazon Prime Student

Definita la natura del servizio, andiamo subito a vedere come attivare Amazon Prime Student. Prima di tutto, dobbiamo creare un nuovo account Amazon collegandoci al sito ufficiale dell’azienda e premendo su Ciao, accedi nella parte alta dello schermo. Facciamo click su Crea il tuo account Amazon e andiamo ad inserire tutte le informazioni che ci vengono richieste, come nome e cognome, indirizzo email o numero di telefono, e una password sicura. Inserite le informazioni, premiamo su Continua e confermiamo indirizzo l’indirizzo email o il numero di telefono inserendo il codice appena ricevuto.

A questo punto possiamo attivare Prime Student. Colleghiamoci al sito dedicato e premiamo su Iscriviti ora: se siamo nuovi utenti Prime, avremo a disposizione 90 giorni di uso senza costi aggiuntivi. Nella pagina che si presenterà a schermo, potremo poi scegliere uno dei piani di abbonamento disponibili cliccando su Confronta i piani, che in questo caso sono Prime Student mensile a 2,49 euro al mese e Prime Student annuale a 24,95 euro al mese.

Dopo aver selezionato il piano che fa al caso nostro, andiamo a cliccare su Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi. Dopo il periodo di prova gratuito, l’abbonamento sarà rinnovato automaticamente con la tariffa ricorrente. Potremo comunque annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento. Ora inseriamo il nostro indirizzo email universitario, fornito dalla stessa Università a cui siamo iscritti, e indichiamo l’anno di completamento degli studi nella voce apposita. Selezioniamo una modalità di pagamento tra quelle disponibili e premiamo Continua per completare la procedura.

Attivare Amazon Prime Student senza una email universitaria

Nella procedura precedente abbiamo visto che l’iscrizione ad Amazon Prime Student richiede un indirizzo email universitario. Fortunatamente, anche gli studenti universitari che non ne hanno una a disposizione possono procedere all’iscrizione al servizio di casa Amazon. Dimostrando di essere iscritti ad un corso universitario è infatti possibile avere accesso a Prime Student utilizzando una procedura alternativa.

Dobbiamo inviare tutta la documentazione richiesta ad amazon-student-verification@amazon.it dall’indirizzo email associato al nostro account Amazon. Nel messaggio dovremo allegare una scansione o fotografia del certificato di iscrizione. Entro 3-5 giorni lavorativi, riceveremo un’email con l’esito della richiesta.

