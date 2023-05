Prime Video prende in giro Netflix sullo stop alle password condivise

La notizia giunta ieri sera da Netflix, che di fatto ha vietato anche in Italia la possibilità di condividere l’account con persone al di fuori del proprio nucleo domestico, a meno che non si paghi un surplus per ogni utente aggiuntivo, ha scatenato numerose reazioni. E probabilmente fatto sorridere la concorrenza.

L’account Twitter ufficiale di Amazon Prime Video ha pubblicato un cinguettio con cui rende chiarissima la sua posizione sulla vicenda e, in un certo senso, conferma che provvedimenti simili non sono previsti per la sua piattaforma.

Il tweet provocatorio di Amazon Prime Video nei confronti di Netflix

Il tweet puoi vederlo di seguito e recita poche, semplici parole: “Amici scrocconi, questo tweet è per voi“. Al post è allegata una immagine che completa il contesto con una serie di profili cui nomi messi insieme compongono la frase scherzosa “Tutti quelli che mi hanno rubato la password“.

Amici scrocconi, questo tweet è per voi 🫶🏻 pic.twitter.com/Ge3fL1OP7d — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) May 24, 2023

Il concetto è dunque molto semplice: se da una parte Netflix mette in piedi il sistema che, in linea teorica, dovrebbe proibire la condivisione massiccia degli account, salvo pagare un costo extra, Amazon Prime Video mantiene la sua linea e ne fa subito motivo di scherno nei confronti del gigantesco avversario.

Per approfondire la novità annunciata da Netflix ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento, in attesa di capire come verrà messo in atto questo sistema dal punto di vista pratico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.