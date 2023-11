Come aggiungere e accedere con diversi account su Instagram

Instagram è un social network versatile e pratico, ideale per condividere contenuti di vario genere. Nel tempo, è diventato anche una piattaforma preferita dalle aziende per pubblicizzare e mostrare i propri prodotti. Proprio grazie alle sue numerose caratteristiche e funzioni Instagram è ideale per qualsiasi utilizzo si professionali che personale. A questo scopo non molti sanno che permette di accedere con account diverse e spostarsi tra uno e l’altro in un solo click. Ecco come aggiungere e accedere a diversi account su Instagram.

Instagram cosa sono gli account multipli

La funzionalità degli account multipli su Instagram consente di gestire e accedere a più profili contemporaneamente. Una funzionalità che permette senza dover effettuare il logout di passare rapidamente da un account all’altro. Con un limite di un massimo di cinque account collegati su Instagram contemporaneamente. Una volta raggiunto questo limite, sarà necessario effettuare il logout e accedere nuovamente per utilizzare profili aggiuntivi.

Instagram come creare un secondo account

Per creare un secondo account Instagram, partendo dal presupposto che sia installata sul proprio dispositivo l’app Instagram e l’account principale associato, è possibile seguire due opzioni. Per la prima opzione, è necessario aprire il proprio profilo personale, selezionare le tre linee orizzontali, scegliere “Impostazione e privacy”, scorrere fino in fondo e selezionare “Aggiungi Account”.

Per la seconda opzione, bisogna procedere aggiungendo un account dall’icona del profilo. Nello specifico, dalla sezione home, premere l’icona della propria immagine in basso a destra. Si precisa però che l’immagine va premuta per raggiungere il menu a tendina con l’opzione “Aggiungi account”. Nel caso in cui si rilascia troppo presto l’immagine profilo, si verrà semplicemente reindirizzati al proprio profilo. Per poi proceder su “Aggiungi account” divisa in due scelte “Accedere a un account esistente”, nel caso in cui è già presente ed è necessario procedere solo con l’inserimento dei dati, o “Creare un nuovo account”, nel caso in cui è necessario creare un secondo account da zero. La parte interessante è che è possibile associare più account, non soltanto due, sulla stessa app Instagram e cambiare i profili con facilità e velocità.

Come passare da un account all’altro su Instagram

Creare e aggiungere un account su Instagram è solo il primo passo per sfruttare la funzionalità che permette di gestire più profili contemporaneamente. Anche se può sembrare macchinoso e complesso, in realtà la funzione garantisce una praticità che rende il passaggio molto veloce. Soprattutto nel caso in cui il passaggio nei vari profili avviene numerose volte. Nella pratica, per passare a un altro account su Instagram, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire Instagram;

Accedere al proprio profilo;

Tenere premuta l’icona della foto del profilo in basso a destra fino a quando non appare la schermata con i vari profili disponibili;

Scegliere il profilo;

Selezionare il profilo.

In alternativa, per un processo più semplice, è possibile anche selezionare la freccia in basso vicino al nome. Infatti, con la presenza di un secondo account, apparirà un menu con gli altri account disponibili. Anche in questo caso, basterà selezionare l’account da aprire. Una procedura veloce che rende Instagram un’opzione versatile per gli utenti che gestiscono più account.

Notifiche e messaggi sui diversi account Instagram

Creare più profili e accedere a tutti su Instagram permette di gestire comodamente e rapidamente più account. Ma cosa succede a tutte le notifiche e i relativi messaggi? Le opzioni rimangono invariate a seconda dell’esigenza in entrambi gli account. In particolare, è possibile ricevere, se si attivano tutte le impostazioni necessarie, le notifiche di entrambi i profili, con i relativi messaggi, like, ecc., senza alcuna variazione tra i due account. Inoltre, accedendo e cambiando l’account, si arriva in pochi secondi alla pagina desiderata senza alcun tipo di limite o confusione. Si precisa che, nel caso di notifiche attive, è possibile anche visualizzare dei simboli per capire che in un account sono presenti delle notifiche, oltre a ricevere i classici messaggi a tendina sul dispositivo.

Tra i simboli, è possibile visualizzare un puntino rosso vicino al nome, in caso di notifiche in un altro account, o ancora il cerchio della propria immagine profilo circondato di un altro colore.

Come scollegare i diversi account su Instagram

Accedere e collegare diversi account su Instagram è molto veloce, ma può essere necessario anche eliminarli per ottenere un solo accesso. Per scollegare un account è necessario procedere accedendo al suo rispettivo profilo. Raggiunto l’account da disconnettere aprire le impostazioni, scegliere “Impostazione e privacy” e scorrere in fondo fino per selezionare “Esci”. In questo modo, si uscirà dall’account e non sarà più presente nella lista dei profili.

Ovviamente è possibile accedere nuovamente premendo di nuovo “Aggiungi account” e inserendo i dati necessari per l’accesso. Accedere con diversi account da un’unica app Instagram non porta nessun tipo di associazione tra i due account. Ogni profilo è considerato singolo e valgono solo i dati indicati e pubblici collegati all’account specifico.