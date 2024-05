CMF Watch Pro (by NOTHING) in offerta: ottimo prezzo su Amazon

Il CMF by Nothing Watch Pro è uno smartwatch che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con caratteristiche che lo rendono competitivo nel mercato dei dispositivi economici. A maggior ragione perché oggi è in offerta su Amazon ad un prezzo ancora più ghiotto: lo paghi solo 57,99€, con uno sconto del 16% sul suo prezzo di listino.

Il CMF Watch Pro presenta un design robusto con una cassa di 47mm in lega di alluminio, simile per dimensioni all’Apple Watch Ultra. Il display è un AMOLED da 1,96 pollici con una risoluzione di 410 x 502 pixel e una luminosità di picco di 600 nits, garantendo una visibilità eccellente anche all’aperto.

Il CMF Watch Pro supporta oltre 110 modalità sportive, monitoraggio del battito cardiaco, livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e stress. Nonostante sia un dispositivo economico, offre funzioni come il monitoraggio del sonno e il GPS integrato.

Il software è fluido e l’interfaccia utente è pulita, rendendo l’esperienza d’uso piacevole. Può effettuare chiamate Bluetooth e supporta gli assistenti vocali come Siri e Google Assistant. La batteria da 340mAh del CMF Watch Pro promette fino a 13 giorni di autonomia, ma con l’uso di funzionalità come il display always-on e il monitoraggio continuo del battito cardiaco, ci si può aspettare una durata di circa cinque giorni tra una ricarica e l’altra. La ricarica avviene tramite un connettore magnetico.

Per tutti questi motivi, a nostro avviso si tratta in assoluto di uno dei migliori smartwatch economici sul mercato. Non perdere l’occasione di acquistarlo ad un super prezzo: approfitta subito dell’offerta.