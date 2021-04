Il CEO di Clubhouse afferma che i dati degli utenti non sono trapelati online, contrariamente a quanto riferito in questi giorni. Paul Davison ha detto che la segnalazione di violazione è stata una “fake news”.

Clubhouse: non sono stati rubati i dati degli utenti

Il CEO di Clubhouse Paul Davison ha dichiarato che i dati personali degli utenti non sono trapelati in rete. Inoltre Cyber ​​News ha segnalato che un database SQL con ID utente, nomi, nomi utente, handle di Twitter e Instagram e il conteggio dei follower sono stati pubblicati su un forum di hacker online. Secondo il giornale, non sembrava che le informazioni sensibili degli utenti come i numeri di carta di credito fossero presenti tra le informazioni trapelate.

Tuttavia scorsa Clubhouse non ha risposto immediatamente alla richiesta di ulteriori informazioni da parte di The Verge. Ma Davison ha detto in risposta a una domanda durante un’intervista che la piattaforma non aveva subito una violazione dei dati:

No, questo è fuorviante e falso, è un articolo clickbait, non siamo stati hackerati. I dati a cui si faceva riferimento erano tutte le informazioni del profilo pubblico della nostra app. Quindi la risposta a questa domanda è un “no” definitivo”.

La scorsa settimana, Cyber ​​News ha riferito che i dati personali di 500 milioni di utenti LinkedIn erano stati raccolti e pubblicati online. La società di proprietà di Microsoft ha affermato che nessun dato dell’account di un membro privato da LinkedIn è stato incluso nella fuga di notizie.

Quella notizia è arrivata solo un paio di giorni dopo che è stato scoperto che i dati personali di circa 533 milioni di utenti di Facebook erano stati hackerati. Secondo quanto riferito, la segnalazione di Facebook includeva numeri di telefono, date di nascita, posizioni, indirizzi e-mail e nomi completi degli utenti.

Il primo anno di Clubhouse è stato incredibile, nonostante fosse solo su invito e disponibile solo su dispositivi iOS, con oltre 10 milioni di download. Twitter, LinkedIn, Discord, Spotify e Slack hanno tutti lanciato (o stanno lavorando) su piattaforme audio social concorrenti. Stando a quanto si legge, anche Facebook ne ha una in lavorazione.

