Chromecast con Google TV per streaming a GOGO senza limiti (29€)

Televisore vecchietto che non ha tutte le app che ami o non si aggiorna più? Nessun problema, abbinalo al Chromecast con Google TV e torna come nuovo, anzi, molto di più. Questo piccolo dispositivo di Google è un vero portento tant’è che i modelli più moderni lo hanno direttamente integrato al loro interno.

Nel tuo caso si parla di un’aggiunta ma non ci interessa, i risultati sono ciò che importano. Con l’offerta su Amazon, oggi lo porti a casa a prezzo ottimo. Lo sconto fa scendere il prezzo ad appena 29,90€ quindi aggiungilo subito al carrello.

Ricorda che le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Chromecast con Google TV per un televisore che non ha limiti

Invece di aprire lo smart hub del tuo televisore, sintonizzalo su HDMI e dai via allo streaming più sfrenato con il tuo Chromecast con Google TV. Questo prodotto è semplicissimo da utilizzare quanto da installare e tu offre risultati straordinari.

Lo puoi abbinare a qualunque prodotto tu voglia per avere a portata di mano lo streaming che ami di più. Gli unici requisiti? Come avrai potuto capire, una porta HDMI e una connessione WiFi.

Una volta che lo connetti al televisore entra subito in funzione. Usa il telecomando che ti viene fornito per configurarlo (ci sono le istruzioni guidate semplicissime) ed entrare nella home page. Qui trovi tutte la app che ami di più come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, DAZN, NOWTV e così via. Puoi scaricare quelle che mancano direttamente dall’App Store.

Per rendere la ricerca dei contenuti ancora più semplice hai a disposizione il tasto che richiama l’attenzione dell’assistente Google perché sì, è presente anche lui.

Insomma, un modo economico e veloce di rendere il tuo televisore super moderno. Porta a casa il tuo Chromecast con Google TV a soli 29,90€ con questa promozione ottima su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.