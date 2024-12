Cerchi uno smartphone con display mozzafiato? Ecco i migliori 10

La qualità del display è una delle caratteristiche cruciali nella scelta di un nuovo smartphone. A tale riguardo, la classifica di DxOMark aggiornata al mese di dicembre ha incoronato il Google Pixel 9 Pro ed il Pixel 9 Pro XL come leader assoluti, grazie al medesimo punteggio di 158.

I display di questi due smartphone si distinguono per un’eccellente leggibilità in qualsiasi condizione di luce, un’elevatissima precisione cromatica ed una fluidità che sfrutta al meglio il refresh rate dinamico, consolidando Google come punto di riferimento in tal senso.

Pixel 9 Pro e 9 Pro XL in vetta alla classifica di DxOMark

Diamo uno sguardo alla top 10 completa:

Google Pixel 9 Pro XL – 158

Google Pixel 9 Pro – 158

Honor Magic 6 Pro – 157

Google Pixel 9 – 156

Samsung Galaxy S24 Ultra – 155

Google Pixel 8 Pro – 154

Samsung Galaxy Z Fold 6 – 154

Samsung Galaxy S24 (Exynos) – 154

Samsung Galaxy S24 Plus (Exynos) – 154

Google Pixel 8 – 154

In seconda posizione troviamo l’Honor Magic 6 Pro con 157 punti. Pur avendo perso il primo posto, rimane uno dei migliori smartphone in relazione al display, che assicura un contrasto ben marcato con i contenuti HDR ed una luminosità superiore alla media. La curvatura del display ne accentua l’estetica, confermando Honor tra i protagonisti di questa categoria.

Google Pixel 9, con 156 punti, occupa il terzo gradino del podio. Pur essendo un modello standard, offre leggibilità e colori di altissima qualità, dimostrando come un display eccellente non debba essere riservato solo agli smartphone top di gamma.

Samsung Galaxy S24 Ultra, quarto con 155 punti, propone un display AMOLED dai colori brillanti e una luminosità notevole. Tuttavia, perde terreno rispetto ai rivali per dettagli come la gestione del contrasto in determinate condizioni.

Tra gli smartphone fuori gara abbiamo vivo X100 Pro con 153 punti, un’ottima scelta per la qualità dei colori e la reattività del tocco, ed anche Apple si mantiene competitiva con l’iPhone 15 Pro Max, che ottiene 151 punti grazie alla fedeltà cromatica.