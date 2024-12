Samsung Galaxy S25: questa rinuncia è inaccettabile per gli utenti

I nuovi Samsung Galaxy S25, la cui presentazione ufficiale è attesa per l’inizio del prossimo anno, promettono cambiamenti importanti nella scheda tecnica, ma non mancherà la delusione in merito alla tecnologia di ricarica rapida.

Secondo gli ultimi report, Samsung non apporterà miglioramenti significativi in questo ambito: una scelta che continua a penalizzare i suoi dispositivi rispetto alla concorrenza.

Ricarica rapida “nella media” per i Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25+ supporteranno ancora una ricarica massima di 45 W, mentre Galaxy S25 standard si fermerà a 25 W, segnando una continuità con le generazioni precedenti. Non è tutto: quest’ultimo modello pare destinato a un downgrade nella ricarica wireless, passando dai 15 W del Galaxy S24 a soli 9 W. Questo porrebbe l’unità base in una posizione di netto svantaggio, non solo rispetto ad altri flagship ma anche in confronto a smartphone più economici che offrono velocità di ricarica ben superiori.

Samsung ha giustificato questa scelta dichiarando che velocità di ricarica più moderate aiutano a preservare la longevità della batteria: un dettaglio imprescindibile per l’azienda. Tuttavia, l’evoluzione della tecnologia di ricarica rapida ha già superato molti di questi limiti, permettendo tempi di ricarica accelerati senza impatti significativi sulla salute delle batterie. Brand concorrenti, soprattutto cinesi, stanno spingendo le capacità di ricarica fino a 100 W e oltre, dimostrando come si possa offrire un’esperienza utente all’avanguardia senza compromessi sostanziali.

Pertanto, Samsung continua ad eccellere in aree come la qualità del display, le prestazioni fotografiche e il design, ma l’assenza di progressi nella ricarica rapida potrebbe far storcere il naso ad una parte dei suoi fan. In un mercato dove questa funzionalità è diventata cruciale per molti consumatori, rimanere indietro potrebbe rivelarsi un errore strategico. Per chi considera la velocità di ricarica una priorità, la scelta di un modello della serie Samsung Galaxy S25 richiederà quindi un’attenta riflessione.