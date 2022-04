Call Center: alcuni trucchi per dire addio alle chiamate insopportabili

Ammettiamolo, anche se i poveri operatori fanno il loro mestiere, i Call Center sono diventati davvero insopportabili. Chiamano a ogni ora del giorno e più volte al giorno. Alcuni, addirittura, se non ricevono risposta la prima volta, continuano a chiamare incessantemente.

Negli ultimi tempi, il rischio di farsi raggirare da promozioni, che solo all'apparenza sembrano vantaggiose, è aumentato in modo importante. Sono diversi, infatti, gli utenti che hanno segnalato, agli enti preposti alla loro tutela, pratiche scorrette con contratti che nascondevano clausole non specificate in fase di sottoscrizione.

Se anche tu non ne puoi più dei Call Center, alcuni semplici trucchi ti permetteranno di dire addio alle loro insopportabili chiamate. Scopriamo insieme tutto ciò che c'è da sapere e che, soprattutto puoi fare, per dire una volta per tutte basta a questi insistenti operatori.

Call Center: il Registro Pubblico delle Opposizioni

Per prima cosa, arginare le chiamate a scopo di marketing è molto facile grazie al Registro Pubblico delle Opposizioni contro i Call Center. Questo servizio gratuito è dedicato a tutti i cittadini italiani che hanno un numero di telefono fisso pubblicato negli elenchi telefonici.A breve, comunque, sarà esteso anche ai numeri di telefono cellulare.

Iscrivendosi a questo speciale registro, qualsiasi utente può decidere di non ricevere pubblicità tramite telefonata, al numero o ai numeri indicati in fase di iscrizione, e/o tramite posta, all'indirizzo o agli indirizzi indicati in fase di iscrizione.

Altri 2 trucchi per dire addio alle chiamate insistenti

Il Registro Pubblico delle Opposizioni è uno strumento molto valido, ma che da solo non garantisce una completa funzionalità sul blocco dei Call Center. Nondimeno, esistono altri 2 trucchetti che, uniti a questa opzione, possono rendere definitivo il blocco delle chiamate.

Un altro valido aiuto si chiama Truecaller. Questa applicazione gratuita è disponibile sul Google Play Store, per dispositivi Android, e sull'Apple App Store, per dispositivi iOS. Si tratta di uno dei migliori software di blocco delle spam e il suo database è costantemente operativo nella ricerca di nuovi numeri identificati come molestatori.

Infine, l'ultimo trucco è un fai da te. Ogni qualvolta riceverete una chiamata da un Call Center potrete sempre bloccarla tramite la funzionalità “Blocco del Numero” presente su qualsiasi smartphone in commercio.