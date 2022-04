Stop ai Call Center: come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Le chiamate Call Center stanno diventando sempre più frequenti, quasi a portare molti utenti allo sfinimento. Ormai il telemarketing selvaggio si sta diffondendo a macchia d'olio così come pratiche scorrette sempre, però, al limite con la legalità.

Ad ogni modo è possibile dire basta alle chiamate Call Center, presto anche per i cellulari. Infatti, esiste uno strumento gratuito disponibile per tutti gli utenti intestatari di un numero di telefono, attualmente, solo fisso, ma a breve anche cellulare.

Si chiama Registro Pubblico delle Opposizioni e permette a chiunque, registrandosi, di dire addio alle chiamate insistenti di telemarketing a opera dei Call Center. Si tratta di una soluzione molto semplice da usare che richiede un po' di applicazione solo la prima volta, al momento dell'iscrizione, ma che può ridurre drasticamente le fastidiose chiamate degli operatori telefonici che ci contattano a qualsiasi ora del giorno e più volte al giorno.

Scopriamo insieme come è possibile iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni ora per i numeri di telefono fissi e, in futuro, per i numeri di telefono cellulare. La procedura è molto semplice e richiede davvero pochissimo tempo, ma statene certi che ne vale proprio la pena.

Call Center addio grazie al Registro Pubblico delle Opposizioni

Dire addio alle fastidiose e insistenti chiamate Call Center oggi è possibile. Basta dedicare alcuni minuti per iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Ma prima di vedere come fare a registrarsi, spieghiamo meglio di cosa si tratta.

Il Registro Pubblico delle Opposizioni, o più brevemente Registro delle Opposizioni, è un servizio completamente gratuito rivolto a qualsiasi utente che vuole opporsi all'utilizzo dei numeri di telefono cui è intestatario per finalità pubblicitarie.

In questo modo, chi è iscritto blocca l'utilizzo dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, spesso utilizzati da operatori Call Center per finalità di telemarketing. Ecco quindi come ci si può iscrivere.

Come iscriversi al Registro delle Opposizioni

Per prima cosa è necessario raggiungere la pagina Web del Registro delle Opposizioni alla sezione “Accedi al Modulo Elettronico di Iscrizione“. In questa pagina qualsiasi utente può iscriversi in modo pratico e veloce a questo servizio seguendo passo passo le istruzioni indicate a schermo.

Nel modulo elettronico, per opporsi alle chiamate Call Center a scopi pubblicitari, l'utente deve inserire tutti i suoi dati personali come Nome e Cognome, Codice Fiscale, indirizzo email e poco altro. Successivamente è necessario inserire il numero o i numeri di telefono con i quali ci si vuole opporre, selezionando il tipo di opposizione: pubblicità telefonica, pubblicità cartacea o tutte e due.

Nel caso fosse intestatario di più numeri di telefono, l'utente dovrà aggiungere uno più campi, oltre quello disponibile, selezionando l'icona + verde indicante “Aggiungi numero di telefono“. Infine, è indispensabile flaggare la “Dichiarazione di veridicità e informativa privacy” per poi confermare il tutto cliccando sul bottone “Invia”.