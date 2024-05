Google Pixel 8: bastano 549€ per farlo TUO, corri a prenderlo

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il meraviglioso Google Pixel 8, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il costo è veramente irrisorio; di fatto vale moltissimo ma ha il prezzo di un midrange premium. Questo vuol dire che dovete farlo vostro adesso prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte dedicate sul noto portale di e-commerce americano; potrebbe andare a ruba o “sold out” in poche ore, affrettatevi.

D’altronde, Pixel 8 di Google è il modello entry level della line-up di BigG dello scorso anno, vanta caratteristiche di pregio, ha un design mozzafiato ed elegante, una costruzione in metallo con una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless, ma non solo. Ottima la scheda tecnica e il tutto viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale di BigG che rende ancora più smart questo prodotto.

Google Pixel 8: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Google è un best buy su tutta la linea; vanta specifiche al top, ha un design minimal e mozzafiato, un processore Google Tensor G3 coadiuvato da un modem 5G e dall’intelligenza artificiale. Ci sono 128 GB di memoria interna, non espandibile mediante microSD, ma volendo potrete sempre attivare un piano di abbonamento di cloud con Google Drive, ad esempio. Le fotocamere sono eccellenti e girano video in 4K di qualità cinematografica, ma realizzano anche scatti superlativi in ogni condizione di luce.

C’è uno schermo OLED da 6,2 pollici con refresh rate da 120 hz, risoluzione FullHD+, cornici sottili e foro per la selfiecam al seguito. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo USB Type-C.

Correte a prendere adesso questo terminale; è in promozione speciale al prezzo fantastico di soli 549,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. È un best buy a questa cifra.