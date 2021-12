Brutte notizie: Samsung Galaxy S22 è in ritardo

Abbiamo sentito diversi rumor sui Samsung Galaxy S22 negli ultimi giorni. Diverse indiscrezioni suggerivano il lancio delle ammiraglie nel gennaio 2022. Dopotutto, la line-up S21 ha debuttato nel mese di gennaio di quest'anno, molto prima della solita finestra temporale dell'azienda. Tuttavia, la gamma di flagship del nuovo anno pare che sia stata posticipata.

Samsung Galaxy S22: debutto previsto per marzo?

Due giorni fa abbiamo letto del debutto della serie S22 previsto per febbraio; adesso invece, nuovi rapporti indicano che i terminali di punta di Samsung potrebbero essere rimandati a marzo 2022.

Alcuni mesi fa, sono emerse diverse indiscrezioni che suggerivano come Samsung avrebbe dovuto rilasciare la sua serie Galaxy S22 a febbraio. Più precisamente, l'8 febbraio. A causa della crisi dei chipset in corso, l'azienda non sarebbe stata in grado di produrre abbastanza chip e componenti per i suoi nuovi smartphone prima di gennaio. Per colmare il vuoto lasciato senza rilasci, l'azienda lancerà il Galaxy S21 FE. Questo era device era previsto per il debutto nel 2021, ma è stato rinviato per una serie di motivi. Tuttavia, è passato attraverso la produzione di massa e ora pare che la compagnia sia pronta a mostrarlo al mondo. Non sarà un'ammiraglia del 2022, ma un flagship killer (a nostro avviso, conveniente!).

Secondo un nuovo rapporto, il Galaxy S21 FE sarà l'unico fiore all'occhiello di Samsung nel 2022 per il mese di gennaio e anche per febbraio. Secondo quanto riferito, Samsung ha posticipato il debutto della serie S22 a marzo 2022. Il motivo, ancora una volta, è dovuto ai problemi della catena di approvvigionamento in corso.

Ovviamente, questo non è un ritardo per Samsung, dopotutto la società non ha mai detto che avrebbe lanciato le sue ammiraglie nel corso dei primi mesi del 2022. Tutto ciò che sappiamo deriva dalle fughe di notizie.

Ad ogni modo, la compagnia presenterà tre smartphone di punta: Galaxy S22, S22+ e Galaxy S22 Ultra. Questi tre dispositivi includeranno schermi da 6,1, 6,55 e 6,8 pollici. Tutti e tre i verranno forniti con Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, a seconda della regione. Il modello Ultra offrirà una ricarica rapida da 45 W, mentre gli altri dispositivi avranno una ricarica tiepida da 25 W. Inoltre, il super premium avrà uno slot per la S Pen e le voci dicono che sarà rinominato in S22 Note.