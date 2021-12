Non siete pronti per il Samsung Galaxy S22 Ultra ROSSO

Lo sappiamo: il titolo è provocatorio, ma non ci possiamo fare niente. Questo concept emerso in rete relativo al Samsung Galaxy S22 Ultra in rosso è qualcosa di incredibile, spaziale, meraviglioso, bellissimo e affascinante. C'è poco da fare: i device con questa colorazione hanno sempre quel “quid” in più….

Impazzirete per il Samsung Galaxy S22 Ultra: scommettiamo?

Il Galaxy S20 Ultra è stato lanciato in varianti di colore limitate, cosa che ha infastidito molti utenti. Samsung non ha ripetuto il suo passo falso con l'S21 Ultra ed ha rilasciato il device in cinque opzioni di colore (da noi solo due), ma la maggior parte erano colori sobri. Con il Galaxy S22 Ultra, la società sudcoreana potrebbe essere un po' più audace.

Samsung lancerà il flagship in nero, rosso scuro, verde, bianco e rose gold. Ieri sono stati svelati i render della variante verde dello smartphone. Il codice esadecimale (#B61919) del colore Dark Red dello smartphone è stato rivelato dall'informatore Yogesh Brar. Ora, LetsGoDigital ha pubblicato i rendering CAD 3D del device premium in Dark Red.

Il prossimo smartphone di fascia alta dell'OEM sudcoreano sembra assolutamente stupendo in questo colore e molte persone a cui piacciono i colori più audaci potrebbero finire per optare per questa versione del terminale.

Il Galaxy S22 e il Galaxy S22+ saranno lanciati in beige, nero, verde, grigio, azzurro, oro rosa e bianco. Anche il Galaxy S22+ potrebbe arrivare in viola. Tuttavia, le varianti di colore beige, grigio, azzurro e viola dei gadget del brand coreano potrebbero essere esclusive dello store online di Samsung.

Quale variante preferite? Fatecelo sapere.