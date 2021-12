Samsung Galaxy S21 FE: ECCOLO dal vivo (VIDEO)

Ecco il vero Galaxy S21 FE in un primo video hands-on; ormai non ci sono più dubbi. Il device è a pochissimi giorni di distanza dal suo debutto ufficiale. Samsung infatti, potrebbe presentarlo nei primi giorni del prossimo anno.

Samsung Galaxy S21 FE: bello, bello e possibile

L'ultima indiscrezione relativa al Galaxy S21 FE è fresca di stampa, ma la storia continua e se i rendering ufficiali trapelati non fanno più per voi, potreste volere un video o delle foto del device dal vivo: eccovi accontentati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hablaconcamilo (@habla.concamilo)

Il futuro flagship dell'OEM sudcoreano si mostra in un video. La clip è stata realizzata dall'utente @habla.concamilo e postata su Instagram poche ore or sono. Vediamo il device nella colorazione lavanda e sembra essere davvero un bel pezzo di tecnologia con cornici sottili e una back cover avente una finitura opaca.

C'è molto poco da dire su questo telefono, dato che praticamente su di esso sono già trapelate tutte le notizie possibili ed immaginabili, anche se non conosciamo i dettagli esatti relativi ai prezzi e alla disponibilità in ogni regione.

Guardate il video del telefono su Instagram e divertitevi, ma vi diamo un consiglio: abbassate il volume delle cuffie/altoparlanti prima di premere il pulsante “riproduci”, poiché l'audio è un po' alto.

Oltre alla colorazione “violetta”, l'S21 FE verrà rilasciato anche in verde oliva, grafite e bianco. Hanno tutti una finitura opaca e uniforme oltre ad un alloggiamento della fotocamera con struttura in metallo abbinati al colore della cover.

Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali in merito, prevediamo che Samsung svelerà il Galaxy S21 FE al CES all'inizio di gennaio 2022. Sarà disponibile per l'acquisto però, solo dall'11 del mese prossimo.